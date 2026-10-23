Hyundai, come ripartire con Kona e Tucson ibride quando la batteria è scarica

Lasciare un’auto ferma per settimane può compromettere la carica della batteria, soprattutto quando alcuni dispositivi continuano ad assorbire energia anche a veicolo spento.

Battery Reset: come funziona sulle ibride Hyundai

Nelle vetture tradizionali, per riavviare l'auto potrebbe essere necessario ricorrere a un booster o ai cavi appositi, con il rischio che la batteria stessa debba essere sostituita. Per limitare questo inconveniente, Hyundai ha introdotto sulle versioni ibride di Kona (prova Hyundai Kona full hybrid) e Tucson (guarda nuova Hyundai Tucson) una funzione di avviamento di emergenza denominata Battery Reset. Il sistema interviene durante il fermo auto prolungato, isolando la batteria dai consumi elettrici quando lo stato di carica raggiunge un livello critico.

Hyundai Battery Reset: il ''pulsante magico'' (in basso a dx) che ti permette di ripartire

Come utilizzare il sistema 12V Battery Reset Switch

La tecnologia si basa su un impianto a 12 V differente da quello delle vetture tradizionali. Infatti, i modelli interessati non utilizzano una batteria ausiliaria convenzionale, poiché questa è integrata in quella del sistema ibrido, evitando così la sostituzione periodica del componente separato.

Quando il sistema di protezione rileva una carica insufficiente, scollega l’alimentazione per impedire che la batteria si esaurisca completamente. Per ripristinarla, il conducente deve accedere all’abitacolo e premere il pulsante posto alla sinistra del volante, identificato dalla dicitura 12V BATT RESET. Se le porte sono bloccate, può essere necessario utilizzare la chiave metallica d’emergenza. Dopo l’attivazione, occorre avviare il veicolo entro trenta secondi: la spia Ready conferma che il sistema ibrido è nuovamente operativo.

Hyundai Battery Reset: niente paura per freddo o fermo macchina su Kona e Tucson ibride

Ricarica, vantaggi e utilizzo quotidiano

Una volta attivata la modalità Ready, la batteria si ricarica indipendentemente dal funzionamento del motore termico. Hyundai consiglia di mantenere questa modalità per 30 minuti, con l’auto ferma in sicurezza oppure durante la marcia. Se il riavvio non avviene in tempo, il collegamento viene interrotto automaticamente e la procedura può essere ripetuta.

È comunque importante assicurare una ricarica adeguata, perché utilizzare ripetutamente il comando senza recuperare energia può impedire un nuovo avviamento, rendendo necessario l’avviamento di emergenza con i cavi. La funzione risulta particolarmente utile dopo soste lunghe e durante la stagione fredda, quando le temperature possono mettere sotto stress le batterie. Oltre a semplificare la ripartenza, riduce gli interventi di manutenzione e i tempi di inattività, con benefici anche per le flotte aziendali e i parchi auto a noleggio. Voi cosa ne dite? Soluzione furba, giusto?

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