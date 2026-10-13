Hyundai Staria Cargo: da monovolume futuristica a versatile mezzo da lavoro il passo è breve

Nel panorama dei veicoli commerciali a zero emissioni arriva anche Hyundai Staria Cargo, versione dedicata al lavoro dello scenografico monovolume del marchio coreano (leggi la prova di Hyundai Staria).
Hyundai Staria Cargo: presentata al Salone dell'Auto di Parigi la versione van dell'MPV coreano
Un nuovo volto per il trasporto leggero
Un modello che si inserisce nel segmento dei van elettrici di medie dimensioni, con forme avveniristiche e molto audaci. La sua storia è legata anche alla Hyundai ST1, veicolo commerciale proposto con diverse configurazioni di carrozzeria in passato. La nuova variante adotta invece un'impostazione più tradizionale, pensata per il trasporto leggero e per le esigenze di professionisti e aziende.
Hyundai Staria Cargo: abitacolo automobilistico con plancia digitale e infotainment connesso
Da trasporto persone a veicolo commerciale
L'abitacolo offre tre posti, grazie al sedile doppio dedicato ai passeggeri, mentre il vano di carico posteriore, dietro alla paratia, misura 2.500 x 1.640 x 1.436 mm. La portata massima raggiunge 1.040 kg, con un volume utile di 5,5 metri cubi. Per facilitare le operazioni di carico e scarico sono disponibili portelloni posteriori a battente o porte scorrevoli, installabili sui lati.
L'allestimento interno privilegia materiali resistenti e funzionali, senza rinunciare alla tecnologia: la plancia integra un sistema di infotainment con touchscreen da 12,3 pollici e strumentazione digitale. Presente anche la funzione V2L, che permette di alimentare dispositivi elettrici utilizzando l'energia residua della batteria.
Hyundai Staria Cargo: batteria da 84 kWh e autonomia fino a 450 km
Autonomia e ricarica per carichi medi
Il gruppo propulsore mantiene le specifiche della versione per passeggeri: la batteria da 84 kWh alimenta un motore da 215 CV. L'autonomia dichiarata arriva fino a 450 km, mentre la velocità massima è di 183 km/h. La capacità di traino raggiunge 2.000 kg. Tra i punti di forza figura la ricarica rapida, con una potenza massima di 350 kW che consente, secondo i dati indicati, di passare dal 10% all'80% in circa 20 minuti.
La disponibilità commerciale in Italia non è ancora confermata, ma la presenza al Salone dell'Auto di Parigi suggerisce un possibile arrivo in alcuni mercati europei. Per chi cerca un furgone elettrico, lo Staria Cargo rappresenta quindi una nuova proposta nel segmento MPV. Voi cosa ne pensate? Siete fra i professionisti che potrebbero essere interessati? Fatecelo sapere.
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Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.