Bollo auto 2027, ecco quali sono i modelli esenti: l'elenco Hyundai

L'esenzione del bollo auto per il 2027 è un tema che continua a tenere banco. La misura riguarderà solamente le vetture con una potenza indicata sul Libretto di Circolazione fino a 80 kW (109 CV) e solo per il prossimo anno. Tuttavia, il Governo vuole rendere l'esenzione strutturale e quindi valida anche per gli anni successivi. Ce la farà? Lo scopriremo anche perché rimane sempre il problema delle coperture. Il bollo è una tassa regionale e quindi le mancate entrate nei bilanci delle Regioni devono essere compensate.

Intanto, di certo c'è che il prossimo anno diverse auto non dovranno pagare il bollo. Tra i nuovi modelli abbiamo visto quali sono le auto di Stellantis compatibili con questa misura. Adesso, scopriamo quelle di Hyundai. Dunque, chi comprerà una di queste vetture il prossimo anno sarà esentato dal pagamento di questa tassa.

Le Hyundai che non dovranno pagare il bollo auto 2027

Ricordiamo che l'esenzione non vale per le elettriche e che per le ibride fa fede il solo motore endotermico e non la potenza massima di sistema.

Hyundai Bayon Dark Line

Tra i modelli esenti c'è la Hyundai Bayon 1.0T-GDI da 90 CV. L'elenco prosegue con la Hyundai i20 1.0 T-GDI che adotta sempre il medesimo motore da 90 CV. Andiamo avanti e passiamo alla Hyundai i30 1.0 T-GDI, anche nella versione con la tecnologia Mild Hybrid. Del resto, la potenza del motore benzina è sempre di 100 CV e quindi sotto il limite dei 109 CV.

Spostiamoci alla Hyundai Kona. Anche il crossover è compatibile con l'esenzione del bollo auto 2027 a patto che sia la versione full hybrid che dispone di un motore benzina da 102 CV. Dunque, complessivamente ci sono diversi modelli della casa coreana che rientrano nella misura predisposta dal Governo per il prossimo anno.

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