Stop al bollo auto 2027, il Governo conferma: vuole renderlo strutturale

Continua a tenere banco il tema dello stop al bollo auto 2027, anche se limitatamente alle vetture con potenza non superiore a quota 80 kW (109 CV). Misura una tantum o strutturale? Il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo al question time alla Camera è molto chiaro: la volontà del Governo è fare in modo che questa misura diventi strutturale. Dunque non solo per il prossimo anno.

Ribadisco la volontà del governo di rendere strutturale l'eliminazione del bollo auto.

Il Governo vuole rendere la misura strutturale

Per il momento in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto che riguarda la sospensione del bollo per il prossimo anno. Il Governo, però, vuole rendere la misura definitiva. Ne capiremo molto di più a ottobre quando verranno chiarite le intenzioni del Governo nell'ambito del quadro di finanza pubblica tendenziale e programmatico.

Nel corso delle prossime settimane, sarà molto più chiaro come intenderà muoversi il Governo. Per rendere il taglio del bollo strutturale, c'è infatti il problema delle risorse da risolvere. Il bollo è una tassa che va alle Regioni. Il Governo è quindi chiamato a trovare le coperture necessarie per garantire alle Regioni un gettito equivalente. In caso contrario, in diverse Regioni i bilanci potrebbero diventare un vero problema.

I soldi da trovare non sono certamente pochi. Dunque, per rendere strutturale questa misura, il problema non è tecnico ma prettamente economico. Serve quindi un'adeguata copertura finanziaria.

Non rimane che attendere novità da parte del Governo su di una misura che continua a far discutere e polemizzare soprattutto le forze politiche.

Fonte: Corriere della Sera

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