Bollo auto 2027, ecco quali sono le auto che non lo pagheranno: l'elenco Dacia

L'esenzione del bollo auto 2027 è un tema particolarmente caldo di cui si continua a discutere molto. Per il momento vale solamente per le vetture con potenza non superiore agli 80 kW (109 CV) e solamente per il prossimo anno. Il Governo ha promesso che lavorerà per renderlo strutturale ma il nodo da risolvere sarà quello delle coperture economiche, anzi delle compensazioni. Già perché il bollo auto è una tassa regionale. Senza queste entrate, i bilanci di diverse Regioni potrebbero diventare problematici.

Ecco che per il 2027, il Governo ha stanziato circa 2,3 miliardi di euro che utilizzerà per compensare le mancate entrate alle Regioni. C'è però chi pensa che tale cifra non possa bastare. In ogni caso, per rendere davvero strutturale la misura, bisognerà trovare per i prossimi anni tante risorse libere.

Dacia Sandero Streetway

Per sapere se la nostra vettura è compatibile con l'esenzione del bollo auto 2027 fa fede il Libretto di Circolazione dove troviamo l'indicazione dei kW del motore. Dopo aver visto l'elenco dei modelli Stellantis attualmente in vendita e compatibili con la misura, andiamo a scoprire, adesso, quelli di Dacia.

Dacia, i modelli che non pagheranno il bollo auto 2027

Ricordiamo alcuni dettagli importanti. L'esenzione non riguarda le elettriche ma solo le endotermiche. Nel caso delle vetture ibride, fa fede la potenza del motore endotermico.

Il primo modello potenzialmente esente è la Dacia Bigster Hybrid 155. Per quanto la potenza di sistema sia di 155 CV, il SUV ibrido dispone di un motore a benzina da 80 kW (109 CV). Dunque, tutte le Dacia dotate di tale motorizzazione potranno essere esenti dal bollo auto il prossimo anno. Parliamo quindi pure di Dacia Duster Hybrid 155, Dacia Jogger Hybrid 155 e Dacia Sandero Streetway o Stepway Hybrid 155.

Oltre a questi modelli, la misura voluta dal Governo avvantaggia anche le Dacia Sandero Streetway TCe 100.

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