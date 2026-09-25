Bollo auto 2027, quali auto non pagheranno: l’elenco Stellantis

Si continua a discutere dell'esenzione del bollo auto per il 2027, almeno per alcune vetture, misura che il Governo vorrebbe rendere strutturale e quindi valida anche per il 2028 e successivi. Tema molto caldo di cui si continuerà a discutere ancora a lungo.

Sappiamo che per poter essere esentate dal bollo auto 2027, le vetture devono disporre di una potenza non superiore agli 80 kW (109 CV). Valore che troviamo sul Libretto di Circolazione. Già ma quali solo? Su strada ci sono centinaia di modelli con motorizzazioni differenti. Per offrire maggiore chiarezza, Stellantis ha deciso di pubblicare un elenco dei modelli attualmente in vendita attraverso i suoi marchi che sono compatibili con questa esenzione.

Di seguito riportiamo, marchio per marchio, i principali modelli che secondo l'attuale normativa potranno approfittare nel 2027 di questa novità.

Citroen

Citroen C3 beneficia della sospensione del bollo nella versione Turbo 100 con cambio manuale e Hybrid 110 con cambio automatico. Ricordiamo che sui modelli ibridi fa fede la potenza del motore endotermico. Anche C3 Aircross, rientra nei requisiti del decreto nella versione Turbo 100 con cambio manuale. Compatibili anche C4 in versione Hybrid 110 e Berlingo diesel da 100 CV.

FIAT

Questi sono i modelli compatibili con l'estensione del bolo auto 2027: Pandina Hybrid, 500 Hybrid, Grande Panda Hybrid, Grande Panda benzina Turbo 100, FIAT 600 benzina Turbo 100, FIAT 600 Hybrid e Qubo L Diesel 100 CV. A questi presto si aggiungeranno anche FIAT Grizzly e FIAT Grizzly Fastback con motorizzazione benzina Turbo 100 CV che arriveranno sul mercato nei primi mesi del 2027.

Jeep

Rientra nell'esenzione la Jeep Avenger nelle motorizzazioni 1.2 Turbo Benzina 100CV Manuale e 1.2 e-Hybrid 110CV Automatica.

Lancia Ypsilon Turbo 100

Lancia

Lancia Ypsilon rientra nei parametri solo nelle versioni Turbo 100 CV e ibrida 110 CV.

Opel

Le auto compatibili? Opel Corsa, con motori benzina 100 CV e Hybrid 110 CV, Opel Frontera con motore benzina 100 CV e cambio manuale o Hybrid 110 CV, oltre al multispazio Opel Combo, disponibile in due lunghezze e anche con 7 posti con motore diesel 100 CV.

Peugeot

L'elenco dei modelli compatibili del marchio francese comprende Peugeot 208 con motore benzina 100 CV e Hybrid 110 CV, Peugeot 2008 con lo stesso motore ibrido e Peugeot Rifter BlueHDI diesel con motore da 100 CV.

Leapmotor

Della gamma del marchio cinese rientrano i modelli Hybrid e cioè B10 REEV Hybrid e Leapmotor C10 REEV Hybrid, equipaggiati con la tecnologia Range Extender.

VEDI ANCHE

Tags