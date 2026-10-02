Nuova Hyundai Tucson 2027, cambia tutto: più grande e tecnologica

Nuova Hyundai Tucson fa il suo debutto ufficiale in Italia. La nuova generazione del SUV cambia radicalmente. Crescono le dimensioni e lo stile diventa più squadrato, in linea con il linguaggio stilistico ''Art of Steel''. La nuova Tucson sarà tra le protagoniste del Salone di Parigi che aprirà i battenti il 12 ottobre. I nuovi prezzi ancora non sono stati comunicati.

Hyundai Tucson

Nuova Hyndai Tucson: crescono le dimensioni

Il SUV misura 4.560 mm in lunghezza, 1.900 mm in larghezza e 1.670 mm in altezza. La Tucson 2027 cresce di 35 mm sia in lunghezza sia in larghezza e di 20 mm in altezza. Maggiori dimensioni significano anche più spazio a bordo per i passeggeri. Il nuovo modello si potrà scegliere nelle colorazioni Moonlake Blue Metallic e Moonlake Blue Matte, Rich Walnut Metallic e Rich Walnut Matte, oltre a Ignite Red.

Hyundai Tucson

Lo stile diventa più squadrato e le forme più muscolose, con il frontale completamente ridisegnato che si caratterizza adesso per la presenza della firma luminosa H-Edge che combina un’illuminazione centrale indiretta con elementi luminosi perimetrali. Dietro, invece, spiccano i gruppi Prism Rear Lamp con un elemento verticale ai lati e una barra luminosa orizzontale quasi a unirli. A seconda dell'allestimento scelto, la nuova Hyundai Tucson può essere dotata dei fari con tecnologia Micro Pixel Lighting (MPL). Grazie a 25.600 pixel LED singoli, il sistema consente di controllare con precisione i fasci luminosi e di creare animazioni di benvenuto e saluto.

Al Salone di Parigi, sarà svelata una nuova versione dal carattere ancora più dinamico.

Interni: spazio e tecnologia

Salendo a bordo troviamo un abitacolo curato come da tradizione della casa automobilistica. Lo stile è minimalista e troviamo una plancia organizzata su due livelli. Per contribuire a ridurre le distrazioni durante la guida, le informazioni e i comandi utilizzati più frequentemente sono posizionati nel naturale campo visivo del conducente. Per tale motivo il quadro strumenti digitale da 9,9 pollici è stato collocato più in alto in modo tale che la corona del volante non impedisca di leggere le informazioni.

Hyundai Tucson, interni

Volendo c'è anche un Head-Up Display che proietta le informazioni di guida più importanti direttamente sul parabrezza. Centralmente sulla plancia c'è invece un display da 12,9 o 17 pollici a seconda della versione. Si tratta del nuovo Pleos Connect basato sulla piattaforma di Android Automotive. Infotainment che permette di accedere agli ultimi servizi digitali sviluppati dalla casa automobilistica. Non può mancare l'assistente vocale Gleo AI, potenziato dall’intelligenza artificiale. Presenti gli aggiornamenti OTA. Per il SUV c'è anche un impianto audio Bang & Olufsen a 12 altoparlanti.

Ambiente minimalista ma non troppo e sotto al display centrale ci sono comunque alcuni tasti fisici che permettono di accedere direttamente alle funzioni principali. Nella console sono inoltre integrati due slot per la ricarica wireless degli smartphone con potenza di 15 W. Il selettore del cambio shift-by-wire posizionato sul piantone dello sterzo libera ulteriore spazio nella console centrale.

Hyundai Tucson, console centrale

In base all’allestimento, troviamo il sedile conducente Ergo Motion Seat, dotato di un sistema pneumatico a sette celle per il supporto lombare e laterale e per le funzioni di massaggio, oltre ai Relaxation Comfort Seat per conducente e passeggero, con reclinazione one-touch per rendere più confortevoli le soste. Per i rivestimenti interni sono previste le combinazioni cromatiche Black, Dark Blue Gray/Dove Gray e Misty Plum, con rivestimenti in tessuto, tessuto/pelle o pelle. Bagagliaio di 695 litri di capacità.

Motori

Nuova Hyundai Tucson è proposta innanzitutto con un motore a benzina 1.6 T-GDI da 150 CV abbinato al cambio manuale a sei rapporti. Scegliendo il cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti, il motore adotta la tecnologia Mild Hybrid.

Hyundai Tucson

In alternativa ci sono le versioni full hybrid e quelle plug-in hybrid basate sempre su di un motore 4 cilindri da 1,6 litri di cilindrata. La prima eroga una potenza massima di 245 CV con 380 Nm di coppia. La seconda, invece, offre 292 CV e 380 Nm. La batteria da 17,1 kWh permette un’autonomia stimata in modalità esclusivamente elettrica fino a 81 km in presenza di cerchi da 17 pollici.

Non manca poi una completa dotazione ADAS che permette di arrivare a disporre dell'assistenza alla guida di Livello 2.

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