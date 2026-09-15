Skoda Epiq vs Hyundai IONIQ 3: specifiche tecniche a confronto

Skoda Epiq e Hyundai IONIQ 3 sono due delle novità più interessanti tra le ''piccole'' elettriche di segmento B. Entrambe puntano a ritagliarsi uno spazio in un mercato sempre più complesso. Sono da poco arrivate sul mercato e strizzano l'occhio ad una clientela più giovane.

Mettiamo a confronto le loro schede tecniche per scoprire pregi e differenze.

Skoda Epiq (qui la nostra prova su strada) misura 4.171 mm di lunghezza, 1.798 mm di larghezza e 1.581 mm di altezza. Il passo è di 2.601 mm. Il crossover adotta il linguaggio stilistico Modern Solid, già visto sulla Peaq. Il frontale sfoggia il Tech-Deck Face, un pannello nero lucido che nasconde i sensori ADAS. Per il bagagliaio ci sono 475 litri, che diventano 1.345 litri abbattendo i sedili posteriori. C'è anche un piccolo frunk anteriore da 25 litri buono per contenere i cavi di ricarica.

Prova nuova Skoda Epiq

Hyundai IONIQ 3 è invece lunga 4.155 mm, o 4.170 mm per la N Line. È larga 1.800 mm e alta 1.505 mm. Il passo raggiunge i 2.680 mm, il più generoso tra le due. Il design segue il linguaggio Art of Steel, già anticipato dal concept Three. La linea del tetto quasi piatta massimizza lo spazio interno. Il bagagliaio offre 441 litri complessivi, grazie anche al Megabox sotto il doppiofondo. Numeri quindi leggermente inferiori rispetto alla Epiq per quanto riguarda la capienza di carico.

Hyundai IONIQ 3

Salendo a bordo della Skoda Epiq troviamo un quadro strumenti digitale da 5,3 pollici. Al centro della plancia c'è il display da 13 pollici con sistema Android Automotive. Non mancano comandi fisici per gestire velocemente il climatizzatore, un dettaglio molto apprezzato vista la tendenza di interni sempre più minimalisti. Presente anche la ricarica wireless per gli smartphone. I materiali alternano superfici morbide e plastiche più dure, con una qualità percepita comunque buona.

Prova nuova Skoda Epiq

La Hyundai IONIQ 3 offre un display infotainment da 12,9 pollici oppure da 14,6 pollici. Si tratta del primo modello Hyundai in Europa con il sistema Pleos Connect, sempre basato su Android Automotive. Interessante la funzione Hyundai Digital Key 2, che permette di aprire l'auto con lo smartphone. Entrambe le vetture supportano la ricarica bidirezionale V2L per alimentare dispositivi esterni utilizzando l'energia della batteria di trazione. Sull'elettrica coreana sono disponibili anche i sedili Relaxation con riscaldamento e ventilazione.

Skoda Epiq viene proposta in tre configurazioni di potenza: 116, 135 e 211 CV. Le prime due versioni montano una batteria LFP da 38,5 kWh, per 315 km di autonomia WLTP. La top di gamma Epiq 55 sale a una batteria NMC da 55 kWh. Qui l'autonomia dichiarata supera i 440 km, con ricarica rapida fino a 105 kW.

Nuova Hyundai Ioniq 3

Hyundai IONIQ 3 arriva invece in due varianti, Standard Range e Long Range. La prima sviluppa 147 CV, con batteria da 42,2 kWh e 344 km di autonomia. La Long Range riduce leggermente la potenza a 135 CV, ma monta una batteria da 61 kWh. L'autonomia sale così fino a 496 km, il valore più alto del confronto. In corrente continua servono circa 30 minuti per la ricarica dal 10 all'80%.

Quanto costano le nuove elettriche? I prezzi partono da 26.400 euro per la Epiq 35 e 27.700 euro per la Epiq 40, entrambe ordinabili dal prossimo autunno. Mentre gli ordini sono già aperti per la Epiq 55 Selection, che attacca a 36.100 euro e la più ricca First Edition da 38.600 euro.

Il prezzo di listino della Hyundai IONIQ 3 parte da 29.900 euro per la versione Select.

Hyundai IONIQ 3 Select, a partire da 29.900 euro

Hyundai IONIQ 3 Trend, a partire da 32.000 euro

Hyundai IONIQ 3 Prime, a partire da 39.800 euro

Hyundai IONIQ 3 N Line, a partire da 39.800 euro

Hyundai IONIQ 3 N Line Launch Edition a partire da 44.700 euro

[Immagine di copertina realizzata con AI]

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