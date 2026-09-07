Davvero la Skoda Superb si prepara al ritiro dal mercato?

La domanda di berline e station wagon è in calo

Il Gruppo Volkswagen sta avviando un importante programma di ristrutturazione e tra i punti più importanti c'è il taglio di circa il 50% del numero di modelli offerti dai suoi vari marchi entro il 2035. Questa strategia è motivata dalla volontà di raggiungere maggiori economie di scala e volumi di vendita più elevati per i singoli modelli. Quali auto sono a rischio nel prossimo futuro? In casa Skoda pare che dovremo salutare la Superb.

Addio alla Superb, si prepara al ritiro dal mercato

Octavia è un modello fondamentale della gamma della casa automobilistica ceca sin dal suo lancio, avvenuto 30 anni fa, mentre la più grande Superb è stata introdotta nel 2001. Entrambi i modelli sono attualmente alla loro quarta generazione.

Skoda ha già presentato la concept Vision O, che anticipa la prossima generazione della Skoda Octavia elettrica, il cui arrivo è previsto entro la fine del decennio sulla nuova piattaforma SSP del Gruppo Volkswagen, che sarà utilizzata anche per la prossima Volkswagen Golf. In particolare, la Vision O andrebbe a posizionarsi tra l'attuale Octavia e la Superb in termini di dimensioni.

Il numero uno di Skoda, Klaus Zellmer, ha affermato che la sua casa automobilistica ha attualmente la più ampia gamma di modelli di sempre, perché ''si rivolge a un mercato ancora diviso tra veicoli con motore a combustione e veicoli elettrici, e tutto ciò che sta nel mezzo, come mild hybrid, full hybrid e ibridi plug-in''.

Skoda Superb iV 200 kW

Zellmer ha poi aggiunto che ''l'obiettivo finale è l'elettrico, non c'è dubbio'', ma ha affermato anche che ''scopriremo'' se la transizione avverrà naturalmente entro il 2035, la data attualmente fissata sia per il Regno Unito che per l'UE per eliminare gradualmente la vendita di auto nuove con emissioni diverse da zero.

C'è però un'incognita per il futuro che riguarda le berlina e le station wagon il cui mercato non cresce.

La piattaforma SSP offre un margine di manovra per arrivare alle dimensioni della Superb. Stiamo valutando se sia ancora necessario puntare tutto su questa soluzione, o se esista un modo intelligente per coprire entrambi i segmenti.

Dunque, la Versione di produzione della Vision O potrebbe andare a unire in qualche modo Octavia e Superb. In ogni caso, pare di capire che la Skoda Superb sia destinata a essere gradualmente ritirata dal mercato a causa del calo della domanda di berline e station wagon, e nell'ambito della massiccia riduzione della gamma di modelli del Gruppo Volkswagen.

Fonte: Autocar

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