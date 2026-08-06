Skoda consolida la gamma elettrica: parte la produzione della nuova Paeq

Skoda ha avviato la produzione in serie della nuova Peaq nella fabbrica di Mladá Boleslav, che è stata aggiornata per ospitare la catena di montaggio del nuovo SUV 100% elettrico a sette posti (guarda Skoda Peaq).
Lo stabilimento si evolve per la nuova produzione
Il modello diventa il quarto veicolo costruito sulla stessa linea produttiva, inizialmente progettata per auto con motore termico e successivamente interessata da importanti aggiornamenti per accogliere la produzione di modelli BEV. Dopo Enyaq, entrata in produzione nel 2020, ed Elroq, introdotta nel 2025, anche la nuova Peaq trova casa nello storico impianto ceco.
Skoda Peaq: avviata la produzione del SUV elettrico nella fabbrica di Mladá Boleslav
Aggiornamenti alla linea produttiva
Per integrare il nuovo sport utility, lo stabilimento ha adottato inediti basamenti di produzione di dimensioni maggiori, studiati per migliorare ergonomia e sicurezza nelle operazioni di assemblaggio. Sono stati inoltre aggiornati i reparti di stampaggio, carrozzeria e verniciatura, oltre all'introduzione di un manipolatore dedicato alla gestione della terza fila di sedili. La Peaq utilizza la piattaforma Modular Electric Drive Matrix, condivisa con Enyaq ed Elroq, permettendo di sfruttare sinergie produttive all'interno dello stesso impianto.
Skoda Peaq: aggiornato il sito produttivo per ospitare la catena di montaggio del maxi SUV
Strategia industriale per il mercato europeo
Accanto alla nuova Peaq, Skoda ha avviato anche la produzione della Epiq nello stabilimento di Pamplona, in Spagna, nell'ambito del progetto dedicato ai veicoli elettrici urbani del Gruppo Volkswagen. L'ampliamento della gamma elettrica punta a consolidare la solida posizione del costruttore nel mercato europeo, dove il marchio continua a occupare un ruolo di primo piano grazie all'espansione dell'offerta di modelli elettrificati.
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Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.