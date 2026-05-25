Nuova Skoda Fabia 2027, anticipazioni sul facelift

Fino a poco tempo fa, le rigide normative Euro 7 all’orizzonte sembravano destinate a porre fine alla corsa della Skoda Fabia. Invece, la compatta boema non solo non va in pensione, ma si prepara a un importante aggiornamento di metà carriera che porterà in dote motori elettrificati.

Questa mossa strategica si rende necessaria, vista la decisione della casa boema che l'auto rimarrà nei listini fin oltre il 2030 e visto anche che le rivali dirette – a partire da Renault Clio e Opel Corsa – continuano a rinnovarsi a ritmi serrati.

A confermare la centralità del modello ci ha pensato lo stesso numero uno di Skoda, Klaus Zellmer, spiegando che non puoi semplicemente allungare la vita commerciale di una vettura sperando che i clienti non si accorgano del peso degli anni.

Dopotutto parliamo di un segmento che fa grandi numeri: insieme a Kamiq e Scala, la Fabia rappresenta quasi un terzo delle vendite globali del marchio.

Come cambia fuori: l'estetica del ''Modern Solid''

Non aspettarti una rivoluzione totale delle forme. Il design generale rimarrà fedele a quello che già conosci, ma il restyling della Skoda Fabia introdurrà alcuni dettagli ispirati al nuovo corso stilistico del brand, battezzato ''Modern Solid'' (lo stesso percorso intrapreso dal SUV elettrico Enyaq).

Oliver Stefani, a capo del centro stile Skoda, ha confermato che questa filosofia è abbastanza flessibile da poter essere declinata su tutta la gamma.

Tradotto in soldoni, sulla nuova Fabia vedrai una calandra più sottile e paraurti dalle linee più muscolose. I gruppi ottici cambieranno firma luminosa con luci diurne a LED più affilate e, sul cofano, il classico logo con la freccia alata lascerà il posto alla scritta Skoda a lettere singole, per uniformarsi al look dei modelli più recenti.

Piattaforma Volkswagen MQB

Sotto il cofano arriva il mild-hybrid

Se l’abitacolo dovrebbe fare un passo avanti sul fronte dell'infotainment e dei sistemi di assistenza alla guida (ADAS), la vera svolta la troverai sotto al cofano.

Skoda ha preso in carico la responsabilità dello sviluppo della piattaforma MQB-A0 per l’intero Gruppo Volkswagen – la stessa base meccanica su cui nascono anche VW Polo e Seat Ibiza – e questo comporterà l'introduzione della tecnologia mild-hybrid.

Johannes Neft, responsabile dello sviluppo tecnico del marchio, ha confermato che il lavoro di ottimizzazione sui motori endotermici è costante.

Non avrai un sistema full hybrid capace di farti viaggiare in modalità 100% elettrica, come accade sulle concorrenti francesi o tedesche, bensì un più semplice sistema a 48 Volt, ma questa è una scelta di sostanza: meno complessità significa costi industriali più contenuti e, di conseguenza, un prezzo di listino che può rimanere accessibile.

Dal punto di vista dei consumi puri non cambierà moltissimo, anche perché la Fabia attuale si difende già bene, superando i 20 km con un litro di benzina. Il piccolo motore elettrico ti darà però una mano nei continui stop-and-go del traffico urbano, rendendo la guida quotidiana più fluida.

Tempistiche: quando arriva sul mercato?

La quarta generazione della Fabia ha debuttato nel 2021 e, sebbene l'aggiornamento sia nei piani, non arriverà immediatamente negli show-room. Il nuovo powertrain elettrificato non sarà pronto prima della fine del prossimo anno, scadenza che riguarderà anche i facelift di Kamiq e Scala.

Inoltre, l'agenda del costruttore è già fitta, dato che nel prossimo futuro i riflettori saranno puntati soprattutto sul debutto della Skoda Epiq, la nuova scommessa compatta e totalmente elettrica che si posizionerà attorno ai 25.000 euro di listino.

Per quanto tempo rimarrà in vita la Fabia a benzina? Martin Jahn, capo delle vendite e del marketing, ha chiarito che grazie a questi aggiornamenti tecnici la piattaforma termica può andare avanti ancora per un bel pezzo.

Molto dipenderà dalle decisioni europee sulle emissioni post-2035. L'approccio della Casa boema, in ogni caso, rimane molto pragmatico: finché i clienti la cercheranno, e finché le leggi e i bilanci lo renderanno sostenibile, la Fabia continuerà a fare il suo lavoro.

Fonte:AutoExpress

Foto di copertina: rendering non ufficiale generato con A.I.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/05/2026