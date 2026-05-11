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Skoda Fabia Motorsport Edition, 177 CV e soli 125 esemplari per questa edizione speciale

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6 minuti fa - Solo 125 esemplari per la nuova Skoda Fabia Motorsport Edition

Un'edizione speciale in serie limitata per festeggiare i 125 anni nel motorsport basata sulla Fabia 130

Skoda festeggia i suoi 125 anni nel motorsport e per celebrare questa speciale ricorrenza ha annunciato la nuova Fabia Motorsport Edition che sarà realizzata in soli 125 esemplari. Si basa sulla Fabia 130 e presenta un body kit ispirato al mondo dei rally, con dettagli ripresi dall'attuale Skoda Fabia RS Rally2 da competizione. La Fabia Motorsport Edition è disponibile esclusivamente nella colorazione Moon White metallizzata con una serie di dettagli neri a contrasto tra cui lo splitter anteriore, lo spoiler posteriore, il diffusore, il tetto, le minigonne e le calotte degli specchietti retrovisori. Non mancano nemmeno adesivi ispirati alla vettura da competizione. Sulla carrozzeria troviamo pure il numero 125, un richiamo alla lunga tradizione nel motorsport della casa automobilistica.

Skoda Fabia Motorsport Edition

Di serie ci sono anche specifici cerchi in lega da 18 pollici con finitura fumé. L'impianto frenante adotta dischi con pinze freno di colore rosso. Non solo estetica, comunque, perché la vettura può contare pure su di uno specifico setup di telaio e assetto pensato per esaltare l'esperienza di guida. Salendo a bordo della nuova Skoda Fabia Motorsport Edition troviamo sedili sportivi anteriori con poggiatesta integrati, la plancia con dettagli effetto carbonio, un volante sportivo a tre razze con logo Skoda 125, tappetini esclusivi e una targhetta sulla plancia che riporta il numero identificativo della vettura.

Motore e prestazioni

Nuova Skoda Fabia Motorsport Edition adotta un motore 1.5 TSI evo2 da 130 kW (177 CV). Rispetto all'unità 1.5 TSI standard da 110 kW (150 CV), il motore eroga più potenza già a partire da 3.500 giri/min. La potenza massima di 130 kW (177 CV) è disponibile tra i 5.000 e i 6.000 giri/min, mentre la coppia massima di 250 Nm è erogata tra i 1.500 e i 4.000 giri/min. Il tutto è abbinato a un cambio DSG a 7 rapporti dotato di una taratura specifica. Le prestazioni non sono state comunicate ma dovrebbero essere in linea con quelle della Skoda 130 utilizzata come base per questa versione speciale e quindi accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi e velocità massima di 228 km/h.

Skoda Fabia Motorsport Edition

Nessuna informazione sui prezzi. In ogni caso, chi acquisterà questo modello in serie limitata riceverà un certificato di origine Fabia Motorsport Edition firmato dai membri del Consiglio di Amministrazione di Skoda Auto, un telo protettivo con il logo Fabia 125, guanti da guida e un oggetto da collezione unico e cioè un pezzo del telaio di una Skoda Fabia RS Rally2.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 11/05/2026
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Listino Skoda Fabia
AllestimentoCV / KwPrezzo
Fabia 1.0 MPI EVO 80 CV Selection 80 / 5920.700 €
Fabia 1.0 TSI EVO 95 CV Selection 95 / 7021.450 €
Fabia 1.0 MPI EVO 80 CV Young Edition 80 / 5921.800 €
Fabia 1.0 TSI EVO 115 CV Selection 115 / 8522.350 €
Fabia 1.0 MPI EVO 80 CV 130 Edition 80 / 5922.550 €
Fabia 1.0 TSI EVO 95 CV Young Edition 95 / 7022.550 €
Fabia 1.0 MPI EVO 80 CV Monte Carlo 80 / 5923.000 €
Fabia 1.0 TSI EVO 95 CV 130 Edition 95 / 7023.300 €
Fabia 1.0 TSI EVO 115 CV Young Edition 115 / 8523.450 €
Fabia 1.0 TSI EVO 95 CV Monte Carlo 95 / 7023.750 €
Fabia 1.0 TSI EVO 115 CV Selection DSG 115 / 8524.000 €
Fabia 1.0 TSI EVO 115 CV 130 Edition 115 / 8524.200 €
Fabia 1.0 TSI EVO 115 CV Monte Carlo 115 / 8524.650 €
Fabia 1.0 TSI EVO 115 CV Young Edition DSG 115 / 8525.100 €
Fabia 1.0 TSI EVO 115 CV 130 Edition DSG 115 / 8525.850 €
Fabia 1.0 TSI EVO 115 CV Monte Carlo DSG 115 / 8526.300 €
Fabia 1.5 TSI EVO 150 CV Sport Monte Carlo DSG 150 / 11027.800 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Skoda Fabia visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Skoda Fabia
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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