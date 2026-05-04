Primo sguardo agli interni della Skoda Epiq: minimalismo e funzionalità in ottica Modern Solid

Skoda anticipa i bozzetti degli interni del city-SUV: look minimal e materiali sostenibili nel nuovo linguaggio di design. Debutto fissato al 19 maggio

Skodaoffre un primo sguardo agli interni della Epiq, il suo SUV compatto elettrico di fascia entry-level (guarda nuova Skoda Epiq).

Nuova Skoda Epiq: svelati i bozzetti degli interni del city-SUV elettrico

Design e abitacolo: il nuovo corso

Il modello di Skoda (guarda la homepage di Skoda Italia) introduce in modo completo il linguaggio stilistico Modern Solid, con un’impostazione minimalista e un layout chiaro. La presentazione ufficiale è prevista per il 19 maggio a Zurigo.

I primi bozzetti mostrano un abitacolo pulito e angolare, con architettura orizzontale che sostituisce la plancia tradizionale, migliorando la percezione dello spazio. L’illuminazione ambientale contribuisce a creare un ambiente accogliente, mentre la disposizione dei comandi è studiata per un utilizzo pratico e intuitivo.

Nuova Skoda Epiq: design Modern Solid con layout minimal e materiali sostenibili

Funzionalità e strategia elettrica

L’abitacolo integra soluzioni pratiche come il vano portaoggetti a vista e una console centrale indipendente con ricarica wireless. L’uso di materiali sostenibili riflette l’approccio progettuale del marchio. La nuova Epiq si inserisce nella strategia di espansione dei veicoli elettrici del gruppo, contribuendo al raddoppio della gamma BEV entro fine anno.

Parte della famiglia urbana europea del gruppo Volkswagen, questo SUV entry-level mira a rendere la mobilità elettrica più accessibile a un pubblico ampio, mantenendo un equilibrio tra funzionalità, design e sostenibilità.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/05/2026