Skoda Epiq, conto alla rovescia: il nuovo teaser mostra i fari del B-SUV

Il conto alla rovescia è iniziato, il 19 maggio si terrà la presentazione della nuova Skoda Epiq, un B-SUV elettrico di cui si è scritto molto e che sarà molto importante per la strategia della casa automobilistica. Di recente Skoda ha condiviso i bozzetti degli interni che hanno permesso di farsi una primissima idea di cosa possiamo attenderci dall'abitacolo che avrà uno stile minimalista ma non essenziale dato che comunque ci saranno alcuni pulsanti fisici. Dietro al volante sarà comunque presente il quadro strumenti digitale e centralmente sulla plancia un ampio display touch per l'infotainment.

Adesso, per tenere alta l'attenzione, Skoda ha diffuso nuovi teaser che mostrano il B-SUV coperto da un telone. Per quanto la vettura non si veda davvero, il teaser consente di osservare la firma luminosa a T dei gruppi ottici, evoluzione di quella già vista su altri modelli della casa automobilistica. Il tema a T viene replicato anche al posteriore. Insomma, tassello dopo tassello iniziamo a scoprire sempre più dettagli del B-SUV elettrico pronto a debuttare la prossima settimana.

Il nuovo SUV elettrico entry level di Skoda

Poggerà sulla piattaforma MEB+ del Gruppo Volkswagen e fa parte di quella gamma di piccole elettriche che il Gruppo tedesco sta progressivamente lanciando sul mercato attraverso i suoi marchi, con l'obiettivo di ampliare la sua presenza nel segmento delle elettriche. La lunghezza sarà di poco meno di 4,2 metri e la nuova Epiq potrà contare su di una batteria proposta in due diverse capacità: 37 e 52 kWh per un'autonomia massima WLTP di circa 430 km. Modello che quindi sarà strettamente correlato con la Volkswagen ID. Polo e la Cupra Raval.

Il prezzo di partenza? Circa 25 mila euro anche se per le versioni più complete e con maggiore autonomia bisognerà spendere di più. Tutto pronto per il debutto. L'appuntamento è per il primo pomeriggio di martedì 19 maggio.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 11/05/2026