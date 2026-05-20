Anticipazioni

Skoda Octavia, c'è la conferma: arriverà il nuovo Full Hybrid

Avatar di Filippo Vendrame,

7 minuti fa - Ci saranno anche nuove motorizzazioni Plug-in

In arrivo il nuovo Full Hybrid che il Gruppo Volkswagen ha sviluppato e che debutterà su Golf e T-Roc

Anche Skoda Octavia riceverà il nuovo powertrain Full Hybrid che il Gruppo Volkswagen ha messo a punto e che presto arriverà su Golf e T-Roc. Dunque, Octavia sarà in futuro disponibile con una motorizzazione ibrida come ha confermato ai colleghi inglesi di Autocar, il responsabile tecnico di Skoda, Johannes Neft.

Per quanto riguarda la Octavia, in futuro ci si può aspettare soluzioni ibride pure e ibride plug-in.

Dunque, in arrivo non solo il Full Hybrid ma anche motorizzazioni Plug-in.

Il nuovo Full Hybrid di Volkswagen

Ma come sarà questa nuova motorizzazione? Ne sappiamo già molto dato che Volkswagen ha anticipato i dettagli tecnici in vista del debutto nel quarto trimestre dell'anno su Golf e T-Roc. Si tratta di un motore benzina 1.5 TSI evo2 abbinato a un sistema ibrido e a una batteria da 1,6 kWh (lordi). Due saranno i livelli di potenza offerti con questo powertrain: 136 e 170 CV. Il tutto è poi abbinato a un cambio automatico a 7 rapporti. Si tratta di una motorizzazione molto interessante che sulla carta potrebbe piacere molto. Per la sua disponibilità su Octavia bisognerà attendere dato che prima debutterà sui modelli Volkswagen.

Pare inoltre che sia in arrivo anche il Plug-in e si specula che possa essere scelta la medesima motorizzazione della Golf eHybrid. Dunque, un motore benzina 1.5 con un sistema ibrido per complessivi 204 CV. Con la batteria da 19,7 kWh dovrebbe essere possibile riuscire a percorrere oltre 100 km WLTP in modalità elettrica. In futuro rimarrà anche il diesel? Possibile dato che la casa automobilistica si è impegnata a offrire una ''gamma completa di versioni con motori a combustione''.

Insomma, per Skoda Octavia arriveranno in futuro diverse novità interessanti. Non ci sarà invece nell'immediato una versione elettrica. In realtà, al Salone di Monaco di settembre 2025 era stato svelato il concept Vision O che anticipa una possibile Octavia elettrica che però non debutterà prima della fine del decennio.

Fonte: Autocar

VEDI ANCHE
Nuova Skoda Epiq si presenta, ecco com'è fatta: tutte le versioni e i prezzi
Skoda al lavoro sulla nuova Karoq: anticipazioni e arrivo
Skoda al lavoro sulla nuova Karoq: anticipazioni e arrivo
Skoda Epiq, conto alla rovescia: il nuovo teaser mostra i fari del B-SUV
Pubblicato da Filippo Vendrame, 20/05/2026
Tags
skodaskoda octaviafull hybrid
Listino Skoda Octavia
AllestimentoCV / KwPrezzo
Octavia 1.5 TSI ACT ACT 115CV Selection 115 / 8529.500 €
Octavia 1.5 TSI ACT 115CV Executive 115 / 8531.350 €
Octavia 1.5 TSI ACT m-HEV 115CV Selection DSG 115 / 8531.800 €
Octavia 1.5 TSI ACT 150CV Selection 150 / 11032.300 €
Octavia 2.0 TDI 115cv Selection DSG 115 / 8533.450 €
Octavia 1.5 TSI ACT m-HEV 115CV Executive DSG 115 / 8533.650 €
Octavia 1.5 TSI ACT 150CV Executive 150 / 11034.150 €
Octavia 1.5 TSI ACT m-HEV 150CV Selection DSG 150 / 11034.600 €
Octavia 2.0 TDI 115cv Executive DSG 115 / 8535.300 €
Octavia 1.5 TSI ACT m-HEV 115CV Style DSG 115 / 8535.400 €
Octavia 1.5 TSI ACT 150CV Style 150 / 11035.900 €
Octavia 1.5 TSI ACT m-HEV 150CV Executive DSG 150 / 11036.450 €
Octavia 2.0 TDI 150cv Selection DSG 150 / 11036.450 €
Octavia 2.0 TDI 115cv Style DSG 115 / 8537.050 €
Octavia 2.0 TSI Selection 4x4 DSG 204 / 15038.150 €
Octavia 1.5 TSI ACT m-HEV 150CV Style DSG 150 / 11038.200 €
Octavia 2.0 TDI 150cv Executive DSG 150 / 11038.300 €
Octavia 1.5 TSI ACT 150CV Sportline 150 / 11039.450 €
Octavia 2.0 TSI Executive 4x4 DSG 204 / 15040.000 €
Octavia 2.0 TDI 150cv Style DSG 150 / 11040.050 €
Octavia 2.0 TDI 115cv Sportline DSG 115 / 8540.600 €
Octavia 1.5 TSI ACT m-HEV 150CV Sportline DSG 150 / 11041.750 €
Octavia 2.0 TSI Style 4x4 DSG 204 / 15041.750 €
Octavia 2.0 TDI 150cv Sportline DSG 150 / 11043.600 €
Octavia 2.0 TSI Sportline 4x4 DSG 204 / 15045.300 €
Octavia 2.0 TSI RS DSG 265 / 19547.050 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Skoda Octavia visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Skoda Octavia
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

Gli articoli di Filippo

Logo Skoda
Skoda
Vedi anche