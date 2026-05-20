Skoda Octavia, c'è la conferma: arriverà il nuovo Full Hybrid

In arrivo il nuovo Full Hybrid che il Gruppo Volkswagen ha sviluppato e che debutterà su Golf e T-Roc

Anche Skoda Octavia riceverà il nuovo powertrain Full Hybrid che il Gruppo Volkswagen ha messo a punto e che presto arriverà su Golf e T-Roc. Dunque, Octavia sarà in futuro disponibile con una motorizzazione ibrida come ha confermato ai colleghi inglesi di Autocar, il responsabile tecnico di Skoda, Johannes Neft.

Per quanto riguarda la Octavia, in futuro ci si può aspettare soluzioni ibride pure e ibride plug-in.

Dunque, in arrivo non solo il Full Hybrid ma anche motorizzazioni Plug-in.

Il nuovo Full Hybrid di Volkswagen

Ma come sarà questa nuova motorizzazione? Ne sappiamo già molto dato che Volkswagen ha anticipato i dettagli tecnici in vista del debutto nel quarto trimestre dell'anno su Golf e T-Roc. Si tratta di un motore benzina 1.5 TSI evo2 abbinato a un sistema ibrido e a una batteria da 1,6 kWh (lordi). Due saranno i livelli di potenza offerti con questo powertrain: 136 e 170 CV. Il tutto è poi abbinato a un cambio automatico a 7 rapporti. Si tratta di una motorizzazione molto interessante che sulla carta potrebbe piacere molto. Per la sua disponibilità su Octavia bisognerà attendere dato che prima debutterà sui modelli Volkswagen.

Pare inoltre che sia in arrivo anche il Plug-in e si specula che possa essere scelta la medesima motorizzazione della Golf eHybrid. Dunque, un motore benzina 1.5 con un sistema ibrido per complessivi 204 CV. Con la batteria da 19,7 kWh dovrebbe essere possibile riuscire a percorrere oltre 100 km WLTP in modalità elettrica. In futuro rimarrà anche il diesel? Possibile dato che la casa automobilistica si è impegnata a offrire una ''gamma completa di versioni con motori a combustione''.

Insomma, per Skoda Octavia arriveranno in futuro diverse novità interessanti. Non ci sarà invece nell'immediato una versione elettrica. In realtà, al Salone di Monaco di settembre 2025 era stato svelato il concept Vision O che anticipa una possibile Octavia elettrica che però non debutterà prima della fine del decennio.

Fonte: Autocar

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 20/05/2026