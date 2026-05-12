Skoda al lavoro sulla nuova Karoq: anticipazioni e arrivo

Skoda Karoq è sulla breccia da quasi un decennio, ciò nonostante, nel 2025 ha staccato oltre 100.000 assegni, confermandosi una scelta rassicurante per chi cerca spazio e praticità senza troppi fronzoli.
Ma il tempo passa per tutti e la concorrenza non sta a guardarea, specialmente quella che arriva dalla Cina con prezzi aggressivi e ritmi di sviluppo forsennati. Ecco perché a Mladá Boleslav hanno deciso di rompere gli indugi: la nuova generazione è ufficialmente in rampa di lancio e dovrebbe debuttare entro il 2028.
Sviluppo a ''ritmo cinese''
La notizia interessante non è solo che si farà, ma come la stanno facendo. Johannes Neft, il capo dello sviluppo tecnico di Skoda, è stato chiaro: l'obiettivo è scendere sotto i quattro anni canonici per portare l'auto dal foglio bianco alla strada. In azienda lo chiamano ''China speed'', un approccio molto più agile che serve a rispondere colpo su colpo ai nuovi competitor asiatici.
Per riuscirci, non inventeranno l'acqua calda, bensì sfrutteranno come base la collaudata piattaforma MQB Evo: la stessa che già equipaggia Kodiaq, Superb e l'intramontabile Golf. Usare un’architettura esistente permette di risparmiare almeno un anno di test e ottimizzare i costi, garantendo al contempo quella solidità che ti aspetti da una Skoda.
Ibrida sì, ma niente spina obbligatoria
Dimentica l'elettrico puro per questo modello: quel ruolo spetta alla Elroq. La nuova Karoq resterà fedele ai motori termici, ma con un'importante iniezione di elettrificazione. La vera novità sarà infatti il debutto del sistema full-hybrid, che vedremo prima su Golf e Octavia.
Parliamo di un 1.5 turbo benzina abbinato a due motori elettrici e a una batteria da 1,6 kWh nel pavimento, capace di muoversi a zero emissioni nelle manovre o nel traffico urbano senza che tu debba preoccuparti di cercare una colonnina. Per chi invece vuole (e può) caricare a casa, non mancherà quasi certamente una versione plug-in hybrid ad alta efficienza.
Design: addio spigoli, benvenuto Modern Solid
Dalle prime indiscrezioni, scordati l'idea di una Kodiaq in miniatura. Skoda sta evolvendo il suo linguaggio stilistico verso quello che chiamano Modern Solid, visto sul concept Vision O.
Aspettati linee più pulite, un frontale più aerodinamico e una firma luminosa sottile e tagliente. L'idea è quella di unificare il look di tutta la gamma, così che tu non debba percepire differenze estetiche abissali tra i modelli a batteria e quelli a benzina.
Interni e filosofia Simply Clever
Dentro, la parola d'ordine resta la praticità. Ovviamente ci saranno schermi più grandi e un sistema infotainment basato su Android, ma la speranza è che Skoda mantenga i comandi fisici per il clima, come già visto sui modelli più recenti.
E non mancheranno le classiche soluzioni furbe: l'ombrello nella portiera e il raschietto per il ghiaccio resteranno al loro posto. Perché va bene la tecnologia, ma se piove o devi sbrinare il vetro, sono quelle le cose che ti salvano la giornata.
Quanto costerà? Difficile dirlo con esattezza oggi, ma l'obiettivo è restare competitivi nel segmento dei SUV medi, probabilmente partendo da una base vicina ai 35.000 euro per le versioni d'accesso.
Skoda ha promesso che continuerà a produrre auto termiche finché ci sarà richiesta e finché la legge lo permetterà. Insomma, se non sei ancora pronto per il salto all'elettrico totale, la Karoq vuole essere la tua prossima scelta razionale.
Fonte:AutoExpress
Foto di copertina: rendering non ufficiale generato con A.l.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Karoq 1.0 TSI 115 CV Selection
|115 / 85
|32.000 €
|Karoq 1.5 TSI ACT 150 CV Selection
|150 / 110
|33.500 €
|Karoq 1.0 TSI 115 CV Executive
|115 / 85
|34.000 €
|Karoq 2.0 TDI SCR 115 CV Selection
|115 / 85
|34.700 €
|Karoq 1.5 TSI ACT 150 CV DSG Selection
|150 / 110
|35.300 €
|Karoq 1.5 TSI ACT 150 CV Executive
|150 / 110
|35.500 €
|Karoq 1.0 TSI 115 CV Style
|115 / 85
|36.650 €
|Karoq 2.0 TDI SCR 115 CV Executive
|115 / 85
|36.700 €
|Karoq 1.5 TSI ACT 150 CV Style
|150 / 110
|37.150 €
|Karoq 1.5 TSI ACT 150 CV DSG Executive
|150 / 110
|37.300 €
|Karoq 2.0 TDI SCR 150 CV DSG Selection
|150 / 110
|37.950 €
|Karoq 2.0 TDI SCR 115 CV Style
|115 / 85
|38.350 €
|Karoq 1.5 TSI ACT 150 CV Sportline
|150 / 110
|38.750 €
|Karoq 1.5 TSI ACT 150 CV DSG Style
|150 / 110
|38.950 €
|Karoq 2.0 TDI SCR 115 CV Sportline
|115 / 85
|39.950 €
|Karoq 2.0 TDI SCR 150 CV DSG Executive
|150 / 110
|39.950 €
|Karoq 1.5 TSI ACT 150 CV DSG Sportline
|150 / 110
|40.550 €
|Karoq 2.0 TDI SCR 150 CV 4x4 DSG Selection
|150 / 110
|40.750 €
|Karoq 2.0 TDI SCR 150 CV DSG Style
|150 / 110
|41.600 €
|Karoq 2.0 TDI SCR 150 CV 4x4 DSG Executive
|150 / 110
|42.750 €
|Karoq 2.0 TDI SCR 150 CV DSG Sportline
|150 / 110
|43.200 €
|Karoq 2.0 TDI SCR 150 CV 4x4 DSG Style
|150 / 110
|44.400 €
|Karoq 2.0 TSI 190 CV 4x4 DSG Sportline
|190 / 140
|45.050 €
|Karoq 2.0 TDI SCR 150 CV 4x4 DSG Sportline
|150 / 110
|46.000 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Skoda Karoq visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Skoda Karoq
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.