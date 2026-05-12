Skoda al lavoro sulla nuova Karoq: anticipazioni e arrivo

Skoda Karoq è sulla breccia da quasi un decennio, ciò nonostante, nel 2025 ha staccato oltre 100.000 assegni, confermandosi una scelta rassicurante per chi cerca spazio e praticità senza troppi fronzoli.

Ma il tempo passa per tutti e la concorrenza non sta a guardarea, specialmente quella che arriva dalla Cina con prezzi aggressivi e ritmi di sviluppo forsennati. Ecco perché a Mladá Boleslav hanno deciso di rompere gli indugi: la nuova generazione è ufficialmente in rampa di lancio e dovrebbe debuttare entro il 2028.

Sviluppo a ''ritmo cinese''

La notizia interessante non è solo che si farà, ma come la stanno facendo. Johannes Neft, il capo dello sviluppo tecnico di Skoda, è stato chiaro: l'obiettivo è scendere sotto i quattro anni canonici per portare l'auto dal foglio bianco alla strada. In azienda lo chiamano ''China speed'', un approccio molto più agile che serve a rispondere colpo su colpo ai nuovi competitor asiatici.

Per riuscirci, non inventeranno l'acqua calda, bensì sfrutteranno come base la collaudata piattaforma MQB Evo: la stessa che già equipaggia Kodiaq, Superb e l'intramontabile Golf. Usare un’architettura esistente permette di risparmiare almeno un anno di test e ottimizzare i costi, garantendo al contempo quella solidità che ti aspetti da una Skoda.

Ibrida sì, ma niente spina obbligatoria

Dimentica l'elettrico puro per questo modello: quel ruolo spetta alla Elroq. La nuova Karoq resterà fedele ai motori termici, ma con un'importante iniezione di elettrificazione. La vera novità sarà infatti il debutto del sistema full-hybrid, che vedremo prima su Golf e Octavia.

Parliamo di un 1.5 turbo benzina abbinato a due motori elettrici e a una batteria da 1,6 kWh nel pavimento, capace di muoversi a zero emissioni nelle manovre o nel traffico urbano senza che tu debba preoccuparti di cercare una colonnina. Per chi invece vuole (e può) caricare a casa, non mancherà quasi certamente una versione plug-in hybrid ad alta efficienza.

Skoda Vision O

Design: addio spigoli, benvenuto Modern Solid

Dalle prime indiscrezioni, scordati l'idea di una Kodiaq in miniatura. Skoda sta evolvendo il suo linguaggio stilistico verso quello che chiamano Modern Solid, visto sul concept Vision O.

Aspettati linee più pulite, un frontale più aerodinamico e una firma luminosa sottile e tagliente. L'idea è quella di unificare il look di tutta la gamma, così che tu non debba percepire differenze estetiche abissali tra i modelli a batteria e quelli a benzina.

Interni e filosofia Simply Clever

Dentro, la parola d'ordine resta la praticità. Ovviamente ci saranno schermi più grandi e un sistema infotainment basato su Android, ma la speranza è che Skoda mantenga i comandi fisici per il clima, come già visto sui modelli più recenti.

E non mancheranno le classiche soluzioni furbe: l'ombrello nella portiera e il raschietto per il ghiaccio resteranno al loro posto. Perché va bene la tecnologia, ma se piove o devi sbrinare il vetro, sono quelle le cose che ti salvano la giornata.

Quanto costerà? Difficile dirlo con esattezza oggi, ma l'obiettivo è restare competitivi nel segmento dei SUV medi, probabilmente partendo da una base vicina ai 35.000 euro per le versioni d'accesso.

Skoda ha promesso che continuerà a produrre auto termiche finché ci sarà richiesta e finché la legge lo permetterà. Insomma, se non sei ancora pronto per il salto all'elettrico totale, la Karoq vuole essere la tua prossima scelta razionale.

Fonte:AutoExpress

Foto di copertina: rendering non ufficiale generato con A.l.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/05/2026