Nuova Skoda Epiq si presenta, ecco com'è fatta: tutte le versioni e i prezzi

Ci siamo, Skoda Epiq è arrivata. Dopo aver visto concept e molteplici foto spia, finalmente il nuovo B-SUV elettrico si presenta ufficialmente. Si tratta di un modello molto importante che fa parte della gamma delle ''piccole''elettriche che il Gruppo Volkswagen sta progressivamente lanciando sul mercato, tutte caratterizzate dalla presenza della piattaforma MEB+ e da un prezzo d'accesso interessante. Non si dovrà attendere per l'avvio della commercializzazione della nuova Epiq in quanto gli ordini apriranno già domani con prezzi a partire da poco più di 26.000 euro. Entriamo più nei dettagli e andiamo a scoprire il nuovo B-SUV elettrico.

Nuova Skoda Epiq: gli esterni

Skoda Epiq

Le misure sono 4.171 mm lunghezza x 1.798 mm larghezza x 1.581 mm altezza, con un passo di 2.601 mm. Per il bagagliaio, Skoda dichiara una capacità di 475 litri che possono salire a 1.345 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Davanti c'è anche un piccolo frunk da 25 litri comodo per contenere i cavi per la ricarica. Modello che ovviamente offre anche le classiche soluzioni Simply Clever che i clienti si aspettano di trovare su ogni Skoda come l'ombrello nella portiera del guidatore, il raschietto per il ghiaccio nel portellone posteriore e una borsa per i cavi di ricarica.

Venendo all'aspetto del SUV elettrico, possiamo dire che tra concept e foto spia lo conoscevamo già. Skoda ha adottato per questo modello il linguaggio di design Modern Solid. Epiq si caratterizza per offrire linee pulite e propone un frontale dove oltre al Tech-Deck Face in nero lucido, c'è la nuova firma luminosa a forma di T, che caratterizzerà anche i futuri modelli SUV della casa automobilistica. Altro elemento caratterizzante del frontale, le prese d'aria verticali integrate nel paraurti, introdotte per la prima volta con il concept Vision 7S. Di profilo possiamo invece notare la presenza delle barre da tetto, mentre dietro, i gruppi ottici replicano la firma luminosa a T vista nel frontale. Sempre dietro, il paraurti replica a sua volta il motivo delle prese d'aria verticali dell'anteriore.

Molta attenzione è stata data allo sviluppo dell'aerodinamica ed il risultato è un Cx di 0,275. Epiq si potrà avere con cerchi da 17 a 19 pollici. 6 sono le colorazioni a disposizione e tra gli optional c'è il tetto panoramico in vetro.

Interni

Skoda Epiq

L'abitacolo offre uno stile pulito ma non eccessivamente minimalista dato che sotto allo schermo centrale troviamo una serie di comandi fisici per gestire alcune funzionalità della vettura. In ogni caso, non manca ovviamente la tecnologia. Dietro al volante multifunzione c'è un piccolo quadro strumenti. L'infotainment da 13 pollici può contare invece sulla piattaforma Android Automotive e su di una nuova interfaccia pensata per essere semplice da utilizzare. Oltre alle applicazioni native Skoda, gli utenti possono accedere ad app di terze parti dedicate come Spotify, YouTube e Google Maps. La dotazione prevede anche il pad per la ricarica wireless degli smartphone e una serie di portaoggetti per un tale di 28 litri di capacità. In tutta la gamma, i rivestimenti tessili sono realizzati esclusivamente con fibre di poliestere riciclato.

Skoda Epiq, tutte le versioni

Skoda Epiq

Nuova Skda Epiq sarà disponibile nelle versioni Epiq 35, Epiq 40 e Epiq 55. Due le batterie a disposizione, da 38,5 kWh (37,5 kWh netti) con chimica litio-ferro-fosfato (LFP) e da 55 kWh (51,5 kWh netti) con chimica nichel-manganese-cobalto (NMC). Tre, invece, sono le varianti di potenza: 116 CV, 135 CV e 211 CV.

Skoda Epiq 35 : 116 CV, 38,5 kWh, 310 km di autonomia, 150 km/h e 0-100 km/h in 11 secondi

: 116 CV, 38,5 kWh, 310 km di autonomia, 150 km/h e 0-100 km/h in 11 secondi Skoda Epiq 40 : 135 CV, 38,5 kWh, 310 km di autonomia, 150 km/h e 0-100 km/h in 9,8 secondi

: 135 CV, 38,5 kWh, 310 km di autonomia, 150 km/h e 0-100 km/h in 9,8 secondi Skoda Epiq 55: 211 CV, 55 kWh, oltre 440 km di autonomia, 160 km/h e 0-100 km/h in 7,1 secondi

La batteria LFP si può ricaricare in corrente continua fino a 90 kW, quell NMC fino a 105 kW. C'è anche la ricarica bidirezionale. Epiq infatti supporta la ricarica V2L (Vehicle-to-Load) per alimentare dispositivi elettrici esterni, nonché le tecnologie V2H (Vehicle-to-Home) e V2G (Vehicle-to-Grid), a condizione che venga utilizzata una wallbox compatibile. Inoltre, il B-SUV può contare sulla guida one-pedal.

Chiaramente non mancano tutti gli ultimi sistemi ADAS che Skoda ha sviluppato e che permettono di arrivare a disporre dell'assistenza alla guida di Livello 2.

Allestimenti e prezzi per l'Italia

Skoda Epiq

Il nuovo SUV elettrico si potrà avere negli allestimenti base, Selection e First Edition che sarà disponibile solamente in una prima fase di commercializzazione. I prezzi per l'Italia? Si parte da 26.400 euro.

Skoda Epiq 35: 26.400 euro

Skoda Epiq 40: 27.700 euro

Skoda Epiq 55 Selection: 36.100 euro

Skoda Epiq 55 First Edition: 38.600 euro

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 19/05/2026