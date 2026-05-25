Skoda studia la mossa anti-cinesi: Kylaq verso il debutto europeo?

Con la crescente pressione dei costruttori cinesi sul mercato europeo, Skoda (guarda la homepage di Skoda Italia) non può restare indifferente come tutti i costruttori europei e sembra stia valutando nuove strategie per proporre modelli più accessibili.

Skoda Kylaq, il piano low cost per l’Europa

Tra le ipotesi c’è l’arrivo della Kylaq, crossover compatto nato come modello entry level per l’India. Un modello a ruote che viene prodotto nello stabilimento di Pune e potrebbe ritagliarsi uno spazio anche in Europa, soprattutto grazie al prezzo competitivo e alle dimensioni contenute.

Skoda Kylaq: il crossover compatto entry level per il mercato indiano può arrivare in Europa

Prezzo aggressivo e strategia commerciale

Presentato alla fine del 2024, Skoda Kylaq viene venduto in India a circa 6.800 euro al cambio attuale. In Europa il listino sarebbe inevitabilmente più alto, ma comunque inferiore rispetto alla Fabia, oggi il modello più economico della casa boema. Proprio questo divario è al centro delle valutazioni interne. “Se si guarda alla Fabia e si analizzano tutti i dettagli, si arriva a un prezzo inferiore ai 20.000 euro”, ha dichiarato Klaus Zellmer, amministratore delegato del marchio, alla stampa. “Se si guarda al prezzo di una Kylaq, c'è un divario enorme. C'è una logica commerciale che si può mettere in discussione e valutare se abbia senso”. Ha concluso il manager (leggi tutta l’intervista su Automotive News Europe).

Skoda Kylaq: l'abitacolo accogliente e ben rifinito del piccolo crossover

Successo in India e piattaforma dedicata

La Kylaq ha ottenuto risultati importanti sul mercato indiano, con oltre 50.000 esemplari venduti nei primi mesi di commercializzazione. Il modello nasce sulla piattaforma MQB-A0 sviluppata dal Gruppo Volkswagen per i mercati emergenti. Sotto il cofano lavora un motore tre cilindri turbo capace di erogare 113 CV e 178 Nm, disponibile con cambio manuale o automatico.

Skoda Kylaq: prezzo inferiore a 7.000 euro sul mercato indiano

Crossover compatto tra termico ed elettrico

Lungo poco meno di quattro metri, è un piccolo crossover pensato per la mobilità urbana. Un eventuale debutto europeo dipenderà anche dalle normative sulle emissioni. In questo senso, i risultati delle elettriche Elroq ed Enyaq potrebbero aiutare Skoda a compensare le emissioni della gamma termica grazie alle elevate vendite registrate nel continente.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 25/05/2026