Nuova Skoda Peaq, conto alla rovescia: oltre 1,5 milioni di km di test prima del debutto

Il conto alla rovescia è già partito. La prossima settimana e precisamente il 23 giugno, si terrà la presentazione ufficiale della nuova Skoda Peaq, un SUV elettrico basato sulla piattaforma MEB+ che punta a offrire spazio, comfort e una buona autonomia dato che la versione più efficiente potrà contare su oltre 600 km di autonomia. Intanto, per tenere alta l'attenzione sul debutto di questo nuovo modello, Skoda ha voluto raccontare qualcosa di più del lungo percorso di test che questo modello ha affrontato. Contestualmente sono stati condivisi nuovi scatti della Peaq sebbene ancora camuffata.

Skoda Peaq test sviluppo

Oltre 1,5 milioni di test su strada

Non solo Europa. Durante i test, i prototipi del SUV elettrico hanno affrontato le strade dell'Africa e del Nord America per affrontare le più diverse condizioni climatiche, anche le più sfidanti. Complessivamente, sono stati percorsi oltre 1,5 milioni di km. Collaudi non solo su strada perché sono state effettuate anche molte prove virtuali che hanno permesso di simulare una vasta gamma di scenari. Durante lo sviluppo, i tecnici Skoda si sono concentrati sugli scenari che i clienti di Peaq potrebbero incontrare, prestando attenzione anche ai minimi dettagli. In condizioni climatiche estreme, a temperature inferiori a meno 30 gradi, i test hanno incluso lo sbrinamento rapido dei finestrini e l'efficienza del riscaldamento dell'abitacolo. Particolare attenzione è stata dedicata anche al comportamento del veicolo su neve e ghiaccio, con l'obiettivo di ottenere aderenza, stabilità e un funzionamento affidabile dei sistemi di assistenza alla guida.

Skoda Peaq ha affrontato anche ambienti desertici dove i prototipi sono stati esposti a un'intensa luce solare per 12 mesi per valutare la qualità della verniciatura e la durata dei componenti in plastica. I test di guida in condizioni di caldo estremo hanno inoltre messo a dura prova freni, telaio e sistemi di raffreddamento. Su strade polverose e sterrate, percorse per migliaia di chilometri, gli ingegneri hanno verificato la tenuta degli interni e la resistenza dei componenti della carrozzeria in metallo e plastica ai sassi.

Skoda Peaq test sviluppo

Tutto pronto per il debutto

Il SUV sarà disponibile anche in configurazione a 7 posti e già conosciamo le sue misure: 4.874 mm di lunghezza, con un'altezza di 1.664 e un passo di 2.965 mm. Saranno tre le varianti in cui la nuova Peaq sarà commercializzata: 60, la 90 e la 90x.

Skoda Peaq 60 : 150 kW (204 CV), 0-100 km/h in 8,6 secondi, 160 km/h di velocità massima, batteria da 63 kWh e autonomia di 460 km

: 150 kW (204 CV), 0-100 km/h in 8,6 secondi, 160 km/h di velocità massima, batteria da 63 kWh e autonomia di 460 km Skoda Peaq 90 : 210 kW (286 CV), 0-100 km/h in 7,1 secondi, 180 km/h di velocità massima, batteria da 91 kWh e autonomia di 600 km

: 210 kW (286 CV), 0-100 km/h in 7,1 secondi, 180 km/h di velocità massima, batteria da 91 kWh e autonomia di 600 km Skoda Peaq 90x: doppio motore, 220 kW (299 CV), 0-100 km/h in 6,7 secondi, 180 km/h di velocità massima, batteria da 91 kWh e autonomia di 600 km

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 15/06/2026