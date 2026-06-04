Skoda Peaq ci siamo, conto alla rovescia: il SUV elettrico a 7 posti debutta il 23 giugno

Skoda mostra i nuovi bozzetti della Peaq in vista della presentazione ufficiale. Il modello utilizzerà la piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen e sarà disponibile anche con trazione integrale

Ci siamo, segnatevi la data del 23 giugno perché Skoda presenterà la nuova Peaq. Per chi ancora non l'avesse mai sentita nominare, si tratta di un nuovo SUV elettrico pensato per offrire molto spazio all'interno dell'abitacolo, dato che sarà in grado di ospitare a bordo fino a 7 passeggeri. In vista del debutto ufficiale, la casa automobilistica ha condiviso i bozzetti del nuovo modello che mostrano alcune delle caratteristiche del design della Peaq. In realtà, già sappiamo molto dell'aspetto del SUV dato che in passato Skoda aveva condiviso alcuni scatti del nuovo modello, sebbene ancora camuffato con pellicole, oltre a condividere le principali specifiche. Del resto, la casa automobilistica da un po' di tempo a questa parte mostra in anticipo i prototipi dei nuovi modelli in vista della loro presentazione.

Skoda Peaq

Cosa sappiamo della Skoda Peaq?

Il nuovo SUV poggerà ovviamente sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen e adotterà il nuovo linguaggio di design chiamato ''Modern Solid''. Di fatto, la Peaq è la versione di produzione del concept Vision 7S presentato nel 2022. Il SUV presenterà forme massicce, con il frontale, in particolare, che si caratterizzerà per la presenza della nuova Tech-Deck Face in nero lucido, oltre a fari sottili a forma di T. La medesima firma luminosa la ritroveremo poi al posteriore. Le misure? 4.874 mm di lunghezza, con un'altezza di 1.664 e un passo di 2.965 mm. Lo spazio per i bagagli?

Skoda Peaq

Nella versione a 5 posti sarà disponibile una capacità di carico fino a 1.010 litri, mentre in quella sette posti il bagagliaio offrirà una capacità di 299 litri. Ci sarà anche un piccolo frunk da 37 litri.

Sebbene Skoda non abbiamo ancora mostrato gli interni, già sappiamo molto. Peaq proporrà un nuovo sistema infotainment con schermo verticale da 13,6 pollici basato sulla piattaforma Android Automotive. Avremo quindi accesso ad app come Spotify, YouTube e Google Maps. Chiaramente non mancherà un quadro strumenti digitale da 10 pollici. Per enfatizzare ulteriormente la sensazione di spazio a bordo, è previsto un ampio tetto panoramico in vetro.

Skoda Peaq

Motori

Skoda aveva già anticipato la struttura della gamma della nuova Peaq che sarà composta dalle varianti 60, la 90 e la 90x. Le riassumiamo così:

Skoda Peaq 60 : 150 kW (204 CV), 0-100 km/h in 8,6 secondi, 160 km/h di velocità massima, batteria da 63 kWh e autonomia di 460 km

: 150 kW (204 CV), 0-100 km/h in 8,6 secondi, 160 km/h di velocità massima, batteria da 63 kWh e autonomia di 460 km Skoda Peaq 90 : 210 kW (286 CV), 0-100 km/h in 7,1 secondi, 180 km/h di velocità massima, batteria da 91 kWh e autonomia di 600 km

: 210 kW (286 CV), 0-100 km/h in 7,1 secondi, 180 km/h di velocità massima, batteria da 91 kWh e autonomia di 600 km Skoda Peaq 90x: doppio motore, 220 kW (299 CV), 0-100 km/h in 6,7 secondi, 180 km/h di velocità massima, batteria da 91 kWh e autonomia di 600 km

Insomma, tutto pronto per la presentazione ufficiale. Il 23 giugno scopriremo tutti i rimanenti segreti del nuovo SUV elettrico.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 04/06/2026