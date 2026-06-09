Skoda Epiq entra in produzione, il nuovo SUV elettrico nasce in Spagna

Skoda Epiq è un modello molto importante per la strategia di crescita della casa automobilistica ceca nel segmento delle auto elettriche. Si tratta di un B-SUV pensato per essere più accessibile e quindi avvicinare più persone alla mobilità elettrica. Svelato meno di un mese fa, adesso questo modello è entrato ufficialmente in produzione presso lo stabilimento Volkswagen Navarra di Pamplona, ​​in Spagna. Epiq fa parte dell'offensiva del Gruppo tedesco nel segmento delle piccole elettriche ch ha visto già lanciare sul mercato i modelli Volkswagen ID. Polo e Cupra Raval. Tutti questi modelli saranno prodotti negli stabilimenti spagnoli del Gruppo tedesco. La Spagna, dunque, sempre più centrale per i piani di crescita di Volkswagen.

Skoda Epiq produzione

Lo stabilimento Volkswagen Navarra

Lo stabilimento Volkswagen Navarra, situato alla periferia di Pamplona, ​​nel nord della Spagna, è uno dei principali siti produttivi del Gruppo. Fondato nel 1965, ha prodotto oltre dieci milioni di veicoli da quando è entrato a far parte del Gruppo Volkswagen nel 1984.

Oggi, all'interno di questo impianto si producono i modelli Volkswagen con motore a combustione Taigo e T-Cross. Adsso sta partendo la produzione della Skoda Epiq e più avanti sempre qui si terrà la produzione dell'elettrica Volkswagen ID. Cross. Come lo stabilimento Skoda Auto di Mladá Boleslav, anche quello di Navarra offre un elevato grado di flessibilità, con veicoli a motore a combustione e veicoli completamente elettrici assemblati sulla stessa linea di produzione.

Skoda Epiq produzione

Skoda Epiq: caratteristiche e prezzi

Il B-SUV elettrico misura 4.171 mm lunghezza x 1.798 mm larghezza x 1.581 mm altezza, con un passo di 2.601 mm. Skoda Epiq sarà proposta sul mercato nelle versioni Epiq 35, Epiq 40 e Epiq 55. Questa è lo schema della proposta del B-SUV elettrico.

Skoda Epiq 35 : 116 CV, 38,5 kWh, 310 km di autonomia, 150 km/h e 0-100 km/h in 11 secondi

: 116 CV, 38,5 kWh, 310 km di autonomia, 150 km/h e 0-100 km/h in 11 secondi Skoda Epiq 40 : 135 CV, 38,5 kWh, 310 km di autonomia, 150 km/h e 0-100 km/h in 9,8 secondi

: 135 CV, 38,5 kWh, 310 km di autonomia, 150 km/h e 0-100 km/h in 9,8 secondi Skoda Epiq 55: 211 CV, 55 kWh, oltre 440 km di autonomia, 160 km/h e 0-100 km/h in 7,1 secondi

I prezzi? Si parte da poco più di 26.000 euro nel mercato italiano. Ecco il listino.

Skoda Epiq 35: 26.400 euro

Skoda Epiq 40: 27.700 euro

Skoda Epiq 55 Selection: 36.100 euro

Skoda Epiq 55 First Edition: 38.600 euro

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/06/2026