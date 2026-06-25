Nuova Skoda Peaq: interni, tecnologia e bagagliaio del SUV elettrico

Skoda Peaq offre un interno versatile e raffinato con fino a sette posti, infotainment Android Automotive e un bagagliaio che può raggiungere i 935 litri

Skoda Peaq ha fatto il suo debutto da pochi giorni. Si tratta di un SUV elettrico che punta molto su spazio e comfort grazie alla possibilità di poter ospitare a bordo fino a 7 passeggeri. Con un'autonomia di oltre 600 km, questo modello può essere considerato come l'ammiraglia elettrica della casa automobilistica.

Per lo sviluppo dell'abitacolo Skoda ha lavorato molto per arrivare a sfruttare ogni cm e garantire così comfort e praticità, senza dimenticare la tecnologia, oggi immancabile su modelli moderni.

Skoda Peaq, interni

Skoda Peaq: gli interni

Con un passo di 2.965 mm, è stato possibile offrire il giusto spazio anche alla terza fila dei sedili. Gli interni sono disponibili in cinque Design Selection: Suite Black, Suite Ceramique, Lodge, Loft e Sportline. Le due varianti top di gamma Suite utilizzano un’alternativa alla pelle di alta qualità denominata Techtona: in nero per la Suite Black e in grigio chiaro per la Suite Ceramique.

L'interno della Lodge combina rivestimenti in tessuto grigio scuro con accenti verdi Techtona. La Loft presenta di serie rivestimenti neri dei sedili combinati con Techtona grigio chiaro sul cruscotto e sui pannelli delle portiere, e Techtona nera sul bracciolo centrale. La Design Selection Sportline Lounge è dotata di sedili anteriori sportivi rivestiti in Techtona nero e Suedia nero, completati da cuciture bianche sulle sezioni centrali e sui rinforzi laterali.

Skoda Peaq, tetto panoramico in vetro

Tutte le Design Selection sono dotate di serie di illuminazione ambientale e volante multifunzione a due razze riscaldato, mentre la versione Sportline è dotata di volante a tre razze. L'ampio tetto panoramico in vetro, il più grande mai offerto su di un Skoda, permette di ampliare la sensazione di spazio a bordo.

La plancia: tanta tecnologia

La plancia presenta un design pulito e minimalista. Tutto o quasi si gestisce attraverso l'ampio display da 13,6 pollici verticale del sistema infotainment. Sulla console centrale ci sono comunque un serie di comandi fisici per controllare alcune funzioni del climatizzatore. Dietro al volante multifunzione c'è invece lo schermo da 10 pollici del quadro strumenti digitale.

Parlando del sistema infotainment, la piattaforma scelta è Android Automotive. Questo significa la possibilità di poter accedere ad app come Spotify e YouTube. Il pacchetto Standard è disponibile gratuitamente per dieci anni e include servizi di accesso remoto, oltre a un negozio online che offre accesso ad applicazioni native Skoda e ad app di terze parti.

Skoda Peaq, interni

Il pacchetto Premium è disponibile gratuitamente per tre anni e può essere successivamente rinnovato annualmente a pagamento, aggiungendo servizi di navigazione online e 10 GB di dati al mese per l'uso dell'app o per l'hotspot Wi-Fi in auto.

C'è poi un impianto audio firmato Sonos ma disponibile solo con il pacchetto relax, che si compone di 16 altoparlanti. Non può mancare nemmeno il pad per la ricarica wireless degli smartphone.

Pacchetto relax

Questo pacchetto, optional, permette di trasformare l'abitacolo della nuova Skoda Peaq in una vera e propria lounge. Include sedili riscaldati regolabili elettricamente ufficialmente certificati come ergonomici da AGR. Sono inclusi anche ventilazione, funzione massaggi e poggia-gambe ergonomici regolabili elettricamente. Equipaggiamenti aggiuntivi includono il sistema audio Sonos e un'app dedicata al benessere che offre sei modalità, tra cui rilassamento, stretching e impostazioni per ricaricare le energie di corpo e mente.

Skoda Peaq, interni

Ci sono pure due cuscini per i poggiatesta dei sedili anteriori e un tavolo pieghevole integrato nella console centrale. Oltre al Pacchetto Relax, sono disponibili cinque pacchetti aggiuntivi: Convenience, Tech, Assist, Winter e Simply Clever.

Skoda Peaq, bagagliaio

Bagagliaio

E lo spazio per i bagagli? Nella configurazione a cinque posti, Peaq vanta una capacità bagagliaio di 935 litri, mentre in quella 7 posti, 299 litri. C'è poi un frunk anteriore da 37 litri, buono per contenere i cavi per la ricarica.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 28/06/2026