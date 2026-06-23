Nuova Skoda Peaq è ufficiale, spazio per 7 persone e autonomia di oltre 600 km

Ci siamo, la nuova Skoda Peaq è ufficiale. Nel corso dei mesi abbiamo visto foto spia e render, senza dimenticarci delle molte anticipazioni condivise direttamente dalla casa automobilistica. Del nuovo SUV elettrico sapevamo quasi tutto e adesso con la presentazione sono arrivati gli ultimi dettagli di un modello che va ad ampliare la gamma di elettriche di casa Skoda. Vettura che deriva dal concept Vision 7S che era stato svelato nel lontano 2022. C'è voluto tempo ma adesso arriva la versione di produzione che garantirà spazio e comfort visto che sarà possibile ospitare a bordo fino a 7 passeggeri. Ma andiamo con ordine e vediamo di conoscere la nuova Skoda Peaq.

Skoda Peaq: dimensioni e design

Skoda Peaq

Partiamo dalle dimensioni. Nuova Skoda Peaq misura 4.874 mm di lunghezza, con un'altezza di 1.664 mm e un passo di 2.965 mm. SUV che poggia sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen e adotta il linguaggio di design chiamato ''Modern Solid''. Il frontale si caratterizza per la presenza della calandra Tech-Deck Face nera lucida illuminata con sottili lamelle verticali e retroilluminazione a LED, oltre a fari sottili a forma di T che troveremo anche dietro. Il SUV si potrà avere con fari full LED Matrix, mentre per quanto riguarda i cerchi in lega saranno disponibili nelle misure da 19 a 21 pollici, ovviamente ottimizzati nel design dal punto di vista aerodinamico.

Le portiere dispongono di maniglie a filo con la carrozzeria. Infatti quando l'auto è in movimento o chiusa, le maniglie si ritraggono completamente nella carrozzeria, migliorando così il flusso d'aria intorno al veicolo e contribuendo a una maggiore efficienza aerodinamica, aspetto molto importante dato che parliamo di un'auto elettrica. C'è il tetto panoramico in vetro con una superficie di ben 2,12 metri quadrati (il più grande mai montato su di una Skoda) che permette di esaltare la sensazione di spazio all'interno dell'abitacolo. Per chi vuole un look più sportiveggiante, la Peaq sarà proposta anche nella versione Sportline. Il Cx del SUV è pari a 0,249.

Interni e tecnologia

Skoda Peaq, infotainment

Spazio e comfort sono le parole chiave per descrivere l'abitacolo della nuova Skoda Peaq 2026. Per tale motivo, sarà disponibile il nuovo pacchetto Relax opzionale che offre sedili relax certificati AGR con funzione massaggio, poggiagambe ergonomici regolabili elettricamente, cuscini anteriori, un tavolino pieghevole e un'app benessere integrata che offre sei diverse modalità, tra cui impostazioni per il relax, lo stretching e il recupero energetico.

Ovviamente non manca la tecnologia. Abbiamo un quadro strumenti digitale da 10 pollici, oltre al nuovo sistema infotainment con schermo verticale da 13,6 pollici basato sulla piattaforma Android Automotive. Ci sarà quindi la possibilità di accedere a un ecosistema di app come Spotify, YouTube e Google Maps. Si potrà avere anche un head-up display e tra gli optional è disponibile un sistema audio premium sviluppato in stretta collaborazione con Sonos. Debutta anche una nuova chiave digitale mobile, che consente di sostituire la chiave tradizionale con un'applicazione per smartphone o smartwatch.

Skoda Peaq, interni

Trattandosi di una Skoda non mancano le soluzioni Simply Clever come un Dual Phonebox con ricarica wireless e fino a 25 W di potenza di ricarica, una serranda avvolgibile elettrica nel bagagliaio, un tavolino pieghevole, un sistema di pulizia del display, un porta biglietti, una presa USB integrata nello specchietto retrovisore interno e una porta USB nella terza fila di sedili.

Lo spazio per i bagagli? Nella versione a 5 posti Skoda Peaq in grado di offrire una capacità di carico fino a 935 litri. La versione a sette posti offre invece un bagagliaio con una capacità fino a 299 litri. C'è poi un frunk da 37 litri, utile per i cavi di ricarica.

Motori, batteria e autonomia

Skoda Peaq

Skoda Peaq sarà proposta sul mercato nelle versioni 60, la 90 e la 90x. Questo è lo schema dettagliato.

Skoda Peaq 60 : 150 kW (204 CV), 0-100 km/h in 8,4 secondi, 160 km/h di velocità massima, batteria da 63 kWh e autonomia di oltre 450 km

: 150 kW (204 CV), 0-100 km/h in 8,4 secondi, 160 km/h di velocità massima, batteria da 63 kWh e autonomia di oltre 450 km Skoda Peaq 90 : 210 kW (286 CV), 0-100 km/h in 7,1 secondi, 180 km/h di velocità massima, batteria da 91 kWh e autonomia di oltre 640 km

: 210 kW (286 CV), 0-100 km/h in 7,1 secondi, 180 km/h di velocità massima, batteria da 91 kWh e autonomia di oltre 640 km Skoda Peaq 90x: doppio motore, 220 kW (299 CV), 0-100 km/h in 6,7 secondi, 180 km/h di velocità massima, batteria da 91 kWh e autonomia di 610 km

Parlando della ricarica, in corrente continua, la batteria più piccola può passare dal 10 all'80% in 27 minuti (160 kW di picco) mentre quella di maggiore capacità in 28 minuti (199 kW di picco).

Tra le funzionalità avanzate c'è la ricarica bidirezionale. In particolare è presente il supporto al V2L che permetterà di alimentare piccoli dispositivi esterni utilizzando l'energia della batteria di trazione. Inizialmente sul mercato arriveranno le varianti Peaq 60 e Peaq 90x. Ovviamente non manca una ricca dotazione di sistemi ADAS che permette di arrivare a disporre dell'assistenza alla guida di Livello 2.

Disponibilità e prezzi

Skoda Peaq

Per il momento i prezzi della nuova Skoda Peaq non sono ancora stati comunicati ma il prezzo di partenza dovrebbe partire da circa 50.000 euro. Le prevendite partiranno da luglio.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 23/06/2026