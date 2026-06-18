Skoda Peaq: uno sguardo agli interni del nuovo SUV a 7 posti

La carrozzeria camuffata l'abbiamo già vista durante i test su strada e nelle foto ufficiali, il design esterno è stato anticipato da parecchi bozzetti e c'è persino chi ha già guidato i primi prototipi. Adesso però la casa boema ha deciso di mostrarti qualcosa in più della Skoda Peaq, svelando i primi disegni dell'abitacolo

Il nuovo SUV a sette posti totalmente elettrico è atteso per il debutto in anteprima mondiale il prossimo 23 giugno in Francia, ma nel frattempo puoi farti un'idea di come saranno gli interni, ispirati alla filosofia di design ''Lodge'' che abbiamo già visto a bordo di altri modelli recenti del brand.

Schermo verticale e tasti fisici per il clima

Prendendo come riferimento la Enyaq, sulla Peaq l'impostazione dell'abitacolo punta su uno sviluppo decisamente più orizzontale. La novità principale salta subito all'occhio guardando al centro della plancia: il grande touchscreen abbandona il classico orientamento orizzontale per adottarne uno verticale.

Per il resto, l'ambiente riprende il family feeling degli ultimi modelli elettrici Skoda, come il volante a due razze e la console centrale di tipo fluttuante. Apprezzerai sicuramente un dettaglio pratico: nonostante l'ampio display domini la scena, i tecnici hanno mantenuto comandi fisici per il climatizzatore e il volume della radio, oltre a scorciatoie veloci per le funzioni principali del veicolo.

Skoda Peaq: una selezione di materiali per gli interni

Spazio da ammiraglia e materiali sostenibili

L'obiettivo dichiarato è quello di alzare l'asticella in termini di abitabilità e qualità percepita, senza però far schizzare i costi di produzione alle stelle. I vertici del marchio hanno confermato che l'approccio al lusso non passa dall'uso di componenti esotici e costosissimi, ma dalla scelta di soluzioni ecologiche e materiali riciclabili che restituiscano comunque una sensazione premium al tatto.

Con una lunghezza complessiva che sfiora i 4,9 metri, la Skoda Peaq si posiziona come il modello più grande dell'intera gamma, proponendosi come l'alternativa a zero emissioni della Kodiaq. Le dimensioni la rendono più generosa della Peugeot E-5008, pur senza raggiungere i volumi mastodontici di una Kia EV9. I sedili della seconda fila sono frazionabili e scorrevoli per facilitare l'accesso alla terza fila di sedili.

Piattaforma MEB aggiornata e due tagli di batteria

Sotto la scocca della Peaq debutta una versione evoluta della piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, un'architettura finora utilizzata soltanto in Cina e che fa il suo esordio in Europa proprio con questo modello. La gamma si articolerà su due combinazioni di motori e batterie:

Peaq 60 : trazione posteriore, potenza di 201 CV e batteria da 63 kWh, per un'autonomia dichiarata nel ciclo misto di circa 430 km .

Peaq 90: disponibile con trazione posteriore o integrale, potenza di 295 CV e batteria da 91 kWh. In questo caso la percorrenza sale a circa 610 km.

I tempi di ricarica sono diversi ma non tanto: la batteria più grande accetta potenze fino a 195 kW in corrente continua, mentre la più piccola si ferma a 160 kW. Per passare dal 10% all'80% della carica servono rispettivamente 28 e 27 minuti.

Skoda Peaq: l'abitacolo a 7 posti in un disegno ufficiale

Stile Modern Solid e forme da multispazio

Dal punto di vista del design esterno, la versione di serie eredita molto dalla concept Vision 7S presentata nel 2022, portando al debutto l'evoluzione del linguaggio stilistico chiamato Modern Solid. Le linee sono decisamente minimaliste, con un cofano a conchiglia e gruppi ottici anteriori a LED sottilissimi integrati nella mascherina chiusa Tech Deck Face.

Le proporzioni generali sono squadrate, quasi da van, una scelta deliberata per massimizzare lo spazio interno riducendo al minimo gli sbalzi. Ovviamente sono sparite le portiere con apertura ad armadio del prototipo, sostituite da tradizionali maniglie a scomparsa, così come la bizzarra configurazione interna a 6+1 posti ha lasciato spazio a più classiche omologazioni a 5 o 7 posti.

Un posizionamento di prezzo competitivo

I listini ufficiali per il mercato italiano non sono ancora stati comunicati, ma la strategia commerciale punta a offrire un rapporto qualità-prezzo aggressivo nel segmento dei SUV elettrici a 7 posti. L'idea è quella di posizionarsi al di sotto di concorrenti dirette come la Kia EV9 o la Hyundai Ioniq 9, andando a sfidare più da vicino modelli come la Peugeot E-5008. Staremo a vedere di quanto.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/06/2026