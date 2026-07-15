Skoda Peaq arriva in Italia: ecco prezzi, motori e allestimenti

La nuova Skoda Peaq è stata presentata meno di un mese fa e adesso è il momento di arrivare sul mercato italiano. La casa automobilistica ha infatti svelato i prezzi in cui i nuovo SUV elettrico sarà proposto in Italia. Peaq ha fatto pure la sua comparsa all'interno del configuratore ufficiale di Skoda.

Skoda Peaq, i motori

Il nuovo SUV elettrico misura 4.874 mm di lunghezza, con un'altezza di 1.664 mm e un passo di 2.965 mm. Peaq nasce per offrire comfort e spazio e per questo si può avere in versioni a 5 o a 7 posti. Ovviamente c'è anche tanta tecnologia a partire dal quadro strumenti digitale da 10 pollici, oltre al nuovo sistema infotainment con schermo verticale da 13,6 pollici basato sulla piattaforma Android Automotive.

Sul mercato, la nuova Skoda Peaq sarà proposta con motorizzazioni differenti, con diversi livelli di potenza e capacità della batteria. Lo schema è il seguente.

Skoda Peaq 60 : 150 kW (204 CV), 0-100 km/h in 8,4 secondi, 160 km/h di velocità massima, batteria da 63 kWh e autonomia di oltre 450 km

: 150 kW (204 CV), 0-100 km/h in 8,4 secondi, 160 km/h di velocità massima, batteria da 63 kWh e autonomia di oltre 450 km Skoda Peaq 90 : 210 kW (286 CV), 0-100 km/h in 7,1 secondi, 180 km/h di velocità massima, batteria da 91 kWh e autonomia di oltre 640 km

: 210 kW (286 CV), 0-100 km/h in 7,1 secondi, 180 km/h di velocità massima, batteria da 91 kWh e autonomia di oltre 640 km Skoda Peaq 90x: doppio motore, 220 kW (299 CV), 0-100 km/h in 6,7 secondi, 180 km/h di velocità massima, batteria da 91 kWh e autonomia di 610 km

Per il momento, a listino sono presenti le Peaq 60 e 90x.

Skoda Peaq

Allestimenti e prezzi

La nuova Skoda Peaq è offerta sul mercato italiano negli allestimenti Selection e Sportline.

Partiamo dalla Peaq Selection che propone di serie, tra le altre cose, Intelligent park assist, Remote park assist, Trained park assist, Portellone posteriore elettrico con Virtual Pedal e 2 luci aggiuntive, con Easy Close, Infotainment verticale da 13,6 pollici, con Navigatore, Voice control ready for Chat GPT, Bluetooth, Radio DAB, Wi-Fi e Assistente vocale Laura. Troviamo poi Skoda Connect - Care Connect con Chiamata d'emergenza, Service Proattivo per 10 anni e Accesso Remoto, SmartLink Wireless - funzionalità tramite Wi-Fi per Apple CarPlay e Android Auto, Vehicle to Load (V2L) ready, bracciaolo centrale e cappelliera con apertura/chiusura elettrica.

Lato ADAS la versione Selection offre di serie Predictive e Adaptive Cruise Control, Crew Protect Assist, Intelligent Speed Assist, Turn Assist - integrato nel Front Assist, Lane Assist 2.0, Emergency Assistant, Traffic Jam Assistant, Crossroad Assist, Side Assist, Sistema di monitoraggio angolo cieco con Rear Traffic Alert e Exit Warning e Driver activity assistant.

Skoda Peaq, infotainment

Passiamo alla Sportline che oltre a caratterizzarsi per una serie di dettagli estetici che rendono il look del SUV più sportiveggiante, propone una dotazione di serie ancora più completa che aggiunge tra le altre cose Fari LED anteriori con tecnologia Matrix e Crystal Face, pad per la ricarica wireless degli smartphone e Area View con telecamere a 360 gradi.

Quanto costa la nuova Skoda Peaq in Italia? Si parte da 49.950 euro.

Skoda Peaq 60 Selection: 49.950 euro

Skoda Peaq 60 Sportline: 55.000 euro

Skoda Peaq 90x Selection: 59.950 euro

Skoda Peaq 90x Sportline: 65.000 euro

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