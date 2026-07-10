Skoda Elroq contro Ferrari, Lamborghini e Porsche: chi vince la sfida impossibile?

Negli anni ‘80 nessuno avrebbe mai immaginato che le supercar più ambite di Ferrari, Lamborghini e Porsche, un giorno, sarebbero state superate da un SUV per famiglie, elettrico per giunta. La tecnologia continua a sbriciolare i limiti di accelerazione, e l'ultima prova arriva da una tanto singolare, quanto curiosa trovata pubblicitaria di Skoda (guarda la homepage di Skoda).

Il marchio del gruppo Volkswagen ha scelto una sfida dal forte impatto simbolico mettendo la Elroq RS (guarda Skoda Elroq RS) faccia a faccia con tre autentiche icone sportive degli anni Ottanta: Ferrari Testarossa, Lamborghini Countach 25th Anniversary e Porsche 944 Turbo.

Drag race Skoda Elroq RS vs Ferrari, Lamborghini e Porsche

Un confronto tra epoche diverse

La drag race, disputata sul circuito di Dunsfold, in Inghilterra, mette a confronto tecnologie e filosofie progettuali profondamente diverse. Da una parte un moderno SUV elettrico a doppio motore, dall'altra tre supercar che hanno segnato un'epoca grazie alle loro prestazioni e al fascino dei propulsori termici. Guardiamo insieme il video per scoprire come è andata, poi approfondiamo la questione.

Il risultato della gara

Se a proporre questa inusuale sfida è stata Skoda stessa, abbiamo immaginato che il risultato sarebbe stato a suo favore, e infatti… Nella gara di accelerazione il crossover elettrico si è imposto con autorità. La Elroq vRS ha completato il test sul rettilineo in 19,19 secondi, precedendo la Ferrari (20,08 secondi), la Lamborghini (21,22 secondi) e la Porsche (22,10 secondi). Il merito è soprattutto della coppia immediatamente disponibile dei motori elettrici, che permette partenze particolarmente efficaci rispetto alle sportive classiche, inevitabilmente penalizzate dalla gestione della frizione e della trazione.

Drag race Skoda Elroq RS vs Ferrari, Lamborghini e Porsche; la Testarossa

Prestazioni a confronto

La Skoda dispone di una potenza di 340 CV, sufficiente per accelerare da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi, ma la velocità massima è limitata a 179 km/h. Se la gara fosse stata sulla base del 1.000 metri, le rivali storiche avrebbero avuto la meglio, poiché mantengono un vantaggio netto sull’allungo: la Countach raggiunge 303 km/h grazie ai suoi 455 CV, la Testarossa arriva a 290 km/h con 390 CV, mentre la 944 Turbo tocca 261 km/h con 250 CV. Il fascino dei propulsori a 12 cilindri come quello della Lambo continua, inoltre, a rappresentare uno degli elementi più apprezzati dagli appassionati.

Drag race Skoda Elroq RS vs Ferrari, Lamborghini e Porsche, la auto alla partenza

Tecnologia contro emozione

Il confronto evidenzia come la tecnologia elettrica abbia cambiato il concetto di prestazione in accelerazione. La Elroq vRS offre inoltre cinque comodi posti, un ampio bagagliaio e una praticità impensabile per le sportive dell'epoca. Resta però difficile sostituire il carattere e il coinvolgimento delle auto d’epoca.

Del resto, lo stesso principio vale anche per modelli moderni come una Tesla Model Y, capace di mettere in difficoltà molte supercar degli anni 2000 nelle partenze da fermo. La sfida dimostra quindi come le auto elettriche abbiano rivoluzionato le prestazioni, senza però cancellare il fascino delle grandi sportive del passato. Siete d’accordo?

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 10/07/2026