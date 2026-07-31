Skoda, arrivano i pacchetti Ciclismo Smart e Clever per Octavia, Superb e Kodiaq

Skoda lancia i pacchetti Ciclismo Smart e Clever per il trasporto bici e aggiorna Octavia, Superb e Kodiaq al Model Year 27.

Tempo di ferie estive e quale migliore occasione per portarsi la propria mountain bike in vacanza? Per chi ha una Skoda Octavia, Superb o Kodiaq può ora fare riferimento ai nuovi pacchetti Ciclismo proposti dal marchio boemo. Skoda, infatti, ha presentato i nuovi pacchetti dedicati al trasporto delle biciclette, pensati per tradurre in pratica il claim “Let's Explore” del marchio.

I pacchetti Ciclismo Smart e Ciclismo Clever

Il Pack Ciclismo Smart è pensato per chi usa la bicicletta occasionalmente. Comprende barre sul tetto e due porta-biciclette, con un vantaggio per il cliente del 20% rispetto all'acquisto separato dei singoli componenti. Le barre portatutto ampliano le possibilità d'uso, permettendo di installare anche altri accessori originali Skoda, come i porta-sci (in vista delle vacanze invernali).

Il Pack Ciclismo Clever si rivolge invece a chi usa più spesso la bicicletta. Include il gancio di traino e un portabiciclette a tre posti dedicato, con un vantaggio economico superiore al 30% rispetto al costo dei singoli componenti. I portabiciclette a marchio Skoda sono realizzati da Thule, tra i produttori più apprezzati a livello internazionale nel settore.

Entrambi i pacchetti sono disponibili per quasi tutta la gamma attuale; i nuovi modelli li riceveranno nei prossimi mesi, con la disponibilità per Kodiaq prevista da ottobre 2026.

Con il lancio dei pacchetti Ciclismo, Skoda annuncia anche che Octavia, Octavia Wagon, Superb Wagon e Kodiaq entrano nel Model Year 2027, con aggiornamenti su connettività, sistemi di assistenza e comfort di bordo. Diverse novità sono condivise dai tre modelli, a partire dal nuovo Charging Box Qi2 con potenza di 25W per la ricarica wireless dello smartphone, ora di serie. Sul fronte della sicurezza attiva, il Travel Assist 3.0 introduce il riconoscimento e la lettura degli impianti semaforici, mentre la funzione Area View 360° guadagna una visualizzazione perimetrale più intuitiva. La Superb Wagon riceve inoltre di serie il volante riscaldabile.

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