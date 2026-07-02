Skoda più vicina a portare in Europa il city SUV da 7000 euro Kylaq

Se negli ultimi tempi hai provato a cercare un'auto da città davvero economica, ti sarai accorto che la scelta è ridotta all'osso. Il mercato delle citycar tradizionali, quello per intenderci delle varie Ford Ka, Peugeot 108 o della stessa Skoda Citigo, è praticamente svanito sotto i colpi delle normative anti-emissioni e dei costi di produzione.

Chi cerca un'auto accessibile oggi si trova spesso costretto a salire di categoria, guardando a utilitarie più grandi e costose come la Skoda Fabia. A Mladá Boleslav, però, stanno studiando una contromossa per provare a invertire questa tendenza.

Il vuoto nel segmento A e i piani di Skoda

L'obiettivo della Casa boema è capire come inserire modelli più abbordabili all'interno della gamma europea, sia benzina sia elettrici. Il CEO di Skoda, Klaus Zellmer, ha confermato l'esistenza di un progetto mirato ad assemblare componenti provenienti da diverse fonti globali particolarmente efficienti in termini di costi.

Inizialmente, Skoda aveva collaborato allo sviluppo del concept Volkswagen ID Every1 (la vettura da cui nascerà l'erede elettrica della Up), ma ha poi preferito abbandonare il progetto per concentrarsi su una strategia differente.

Skoda Kylaq

Per l'elettrica low cost c'è da aspettare

La spiegazione di questa scelta sta nei numeri: la crescita delle auto elettriche in Europa si sta dimostrando più lenta del previsto. Secondo Zellmer, in questa fase di transizione Skoda si trova in una posizione più favorevole continuando a puntare su modelli termici e mild-hybrid consolidati come Fabia, Scala e Kamiq, che garantiscono buoni margini di profitto e un'ottima accoglienza da parte del pubblico.

All'interno del Gruppo Volkswagen, spetterà al marchio di Wolfsburg il compito di presidiare il segmento delle citycar a batteria, dove i volumi attuali sono ridotti e i margini di guadagno molto stretti. Se ti stavi aspettando una Skoda EV entry-level, sappi che non la vedremo prima della fine del decennio.

L'ipotesi Kylaq: un SUV compatto a prezzi indiani

Questo non significa che non ci sia spazio per una novità accessibile sotto la soglia della Fabia, il cui listino europeo viaggia ormai sopra i 20.000 euro. La candidata ideale per occupare questo spazio potrebbe essere la Skoda Kylaq, una piccola crossover sviluppata per il mercato indiano dove viene venduta a un prezzo equivalente a circa 7.000 euro.

Più corta della Fabia, la Kylaq rappresenta una tentazione concreta per i vertici del marchio. Zellmer ha ammesso che la differenza di prezzo tra i modelli europei e quelli indiani è talmente netta da giustificare un'analisi di fattibilità commerciale, pur sapendo che design, finiture e dotazioni tecnologiche andrebbero inevitabilmente adeguati agli standard europei.

Skoda Kylaq

C'è un precedente, ma fu un flop

Se la memoria ti riporta al clamoroso flop della Tata Nano – la low cost indiana che vide svanire il sogno dello sbarco in Europa nel 2008 a causa dei costi insostenibili per adeguarla ai nostri standard – sappi che per la Kylaq la storia promette di essere molto diversa.

All'epoca, trasformare un quadriciclo leggero da appena 1.500 euro (al cambio dell'epoca) in un'auto da sottoporre ai crash test europei si rivelò un bagno di sangue economico che annullò ogni convenienza, portando il prezzo d'acquisto troppo vicino alle apprezzate Dacia dell'epoca e a modelli usati di segmento superiore.

La piccola Skoda, al contrario, non nasce da un foglio bianco isolato dal resto del mondo, ma sfrutta un'architettura che parla già correntemente la nostra lingua. Questo posizionamento strategico potrebbe ridurre drasticamente i costi di sviluppo per l'importazione, offrendo alla crossover una sorte commerciale completamente differente.

Una base tecnica già di casa

Dal punto di vista industriale, infatti, la Kylaq è infatti ingegnerizzata su una versione specifica della piattaforma MQB A0 del Gruppo Volkswagen, la stessa architettura modulare utilizzata per le vetture compatte del colosso tedesco e di cui Skoda ha assunto la responsabilità dello sviluppo globale nel 2021.

Nei listini indiani questa base meccanica è già condivisa con la Kushaq e la Slavia. Portarla sulle nostre strade richiederebbe un lavoro di affinamento per superare i severi crash test europei e i vincoli sulle emissioni, ma la struttura di partenza è solida. Resta da capire se l'equazione economica tornerà a quadrare una volta calcolati i costi di aggiornamento.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/07/2026