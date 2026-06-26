Skoda Octavia, in arrivo tante novità: si lavora ad un nuovo restyling

Il restyling dovrebbe portare un frontale completamente rinnovato, un abitacolo evoluto con nuovo infotainment e la possibile reintroduzione della motorizzazione Plug-in

Skoda sta lavorando a un secondo restyling della sua Octavia e queste foto spia mostrano un prototipo intento a effettuare i test su strada. Per la precisione le immagini mostrano la versione station wagon della nuova Octavia, con le pellicole che coprono la parte anteriore e quella posteriore della vettura. Si tratta delle aree in cui troveremo le maggiori differenze di design.

Skoda Octavia restyling

Come cambierà la Skoda Octavia?

Octavia dovrebbe abbracciare il nuovo linguaggio di design ''Modern Solid'' che la casa automobilistica sta adottando sulle sue più recenti vetture come le nuove Epiq e Peaq. Anche se il camuffamento non lo fa vedere chiaramente, il frontale dovrebbe evolvere con l'introduzione di nuovi fari dotati di firma luminosa a T.

Non dovrebbero poi mancare ritocchi al paraurti, anche al posteriore. Complessivamente, la nuova Octavia dovrebbe presentare un look più fresco e sportiveggiante che le permetterà di continuare a competere in un mercato sempre più complesso.

Skoda Octavia restyling

Le immagini non mostrano l'abitacolo ma possiamo attenderci una profonda evoluzione, con una plancia ridisegnata e un importante aggiornamento della tecnologia. Verosimilmente, ad esempio, troveremo un sistema infotainment dotato della nuova piattaforma Android Automotive. Insomma, un restyling corposo e non solamente qualche ritocchino.

Torna la Plug-in?

L'attuale gamma di motorizzazione con il restyling dovrebbe essere confermata. Tuttavia, il Gruppo Volkswagen sta dando più spazio all'ibrido e quindi sul nuovo restyling della Skoda Octavia potrebbe tornare la Plug-in con un powertrain rivisto, con una batteria più grande rispetto al passato per poter disporre di maggiore autonomia.

Skoda Octavia restyling

Non rimane quindi che attendere novità sul debutto del nuovo restyling della Skoda Octavia che sarebbe atteso per l'inizio del prossimo anno.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 26/06/2026