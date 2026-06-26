Skoda Octavia, in arrivo tante novità: si lavora ad un nuovo restyling

Skoda sta lavorando a un secondo restyling della sua Octavia e queste foto spia mostrano un prototipo intento a effettuare i test su strada. Per la precisione le immagini mostrano la versione station wagon della nuova Octavia, con le pellicole che coprono la parte anteriore e quella posteriore della vettura. Si tratta delle aree in cui troveremo le maggiori differenze di design.
Come cambierà la Skoda Octavia?
Octavia dovrebbe abbracciare il nuovo linguaggio di design ''Modern Solid'' che la casa automobilistica sta adottando sulle sue più recenti vetture come le nuove Epiq e Peaq. Anche se il camuffamento non lo fa vedere chiaramente, il frontale dovrebbe evolvere con l'introduzione di nuovi fari dotati di firma luminosa a T.
Non dovrebbero poi mancare ritocchi al paraurti, anche al posteriore. Complessivamente, la nuova Octavia dovrebbe presentare un look più fresco e sportiveggiante che le permetterà di continuare a competere in un mercato sempre più complesso.
Le immagini non mostrano l'abitacolo ma possiamo attenderci una profonda evoluzione, con una plancia ridisegnata e un importante aggiornamento della tecnologia. Verosimilmente, ad esempio, troveremo un sistema infotainment dotato della nuova piattaforma Android Automotive. Insomma, un restyling corposo e non solamente qualche ritocchino.
Torna la Plug-in?
L'attuale gamma di motorizzazione con il restyling dovrebbe essere confermata. Tuttavia, il Gruppo Volkswagen sta dando più spazio all'ibrido e quindi sul nuovo restyling della Skoda Octavia potrebbe tornare la Plug-in con un powertrain rivisto, con una batteria più grande rispetto al passato per poter disporre di maggiore autonomia.
Non rimane quindi che attendere novità sul debutto del nuovo restyling della Skoda Octavia che sarebbe atteso per l'inizio del prossimo anno.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Octavia 1.5 TSI ACT ACT 115CV Selection
|115 / 85
|29.500 €
|Octavia 1.5 TSI ACT 115CV Executive
|115 / 85
|31.350 €
|Octavia 1.5 TSI ACT m-HEV 115CV Selection DSG
|115 / 85
|31.800 €
|Octavia 1.5 TSI ACT 150CV Selection
|150 / 110
|32.300 €
|Octavia 2.0 TDI 115cv Selection DSG
|115 / 85
|33.450 €
|Octavia 1.5 TSI ACT m-HEV 115CV Executive DSG
|115 / 85
|33.650 €
|Octavia 1.5 TSI ACT 150CV Executive
|150 / 110
|34.150 €
|Octavia 1.5 TSI ACT m-HEV 150CV Selection DSG
|150 / 110
|34.600 €
|Octavia 2.0 TDI 115cv Executive DSG
|115 / 85
|35.300 €
|Octavia 1.5 TSI ACT m-HEV 115CV Style DSG
|115 / 85
|35.400 €
|Octavia 1.5 TSI ACT 150CV Style
|150 / 110
|35.900 €
|Octavia 1.5 TSI ACT m-HEV 150CV Executive DSG
|150 / 110
|36.450 €
|Octavia 2.0 TDI 150cv Selection DSG
|150 / 110
|36.450 €
|Octavia 2.0 TDI 115cv Style DSG
|115 / 85
|37.050 €
|Octavia 2.0 TSI Selection 4x4 DSG
|204 / 150
|38.150 €
|Octavia 1.5 TSI ACT m-HEV 150CV Style DSG
|150 / 110
|38.200 €
|Octavia 2.0 TDI 150cv Executive DSG
|150 / 110
|38.300 €
|Octavia 1.5 TSI ACT 150CV Sportline
|150 / 110
|39.450 €
|Octavia 2.0 TSI Executive 4x4 DSG
|204 / 150
|40.000 €
|Octavia 2.0 TDI 150cv Style DSG
|150 / 110
|40.050 €
|Octavia 2.0 TDI 115cv Sportline DSG
|115 / 85
|40.600 €
|Octavia 1.5 TSI ACT m-HEV 150CV Sportline DSG
|150 / 110
|41.750 €
|Octavia 2.0 TSI Style 4x4 DSG
|204 / 150
|41.750 €
|Octavia 2.0 TDI 150cv Sportline DSG
|150 / 110
|43.600 €
|Octavia 2.0 TSI Sportline 4x4 DSG
|204 / 150
|45.300 €
|Octavia 2.0 TSI RS DSG
|265 / 195
|47.050 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Skoda Octavia visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Skoda Octavia
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