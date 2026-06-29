Skoda Epiq, novità per i clienti: arriva il preventivo con prezzo garantito

Skoda ha introdotto da poco la nuova Epiq, un crossover di segmento B molto importante per la sua strategia. Si tratta infatti della nuova entry level elettrica. Attualmente è disponibile la Epiq 55, la top di gamma ma presto arriveranno anche le varianti Epiq 40 e 35. Per chi vuole già oggi riservare le Epiq 35 e 40 in attesa che arrivino nelle concessionarie all'inizio del 2027, la casa automobilistica ha voluto introdurre il ''preventivo di prevendita''.

Come funziona?

In pratica, ai clienti che manifestano l'interesse per questi modelli, Skoda ha voluto riconoscere un vantaggio concreto. Quando saranno ricontattati dalle concessionarie in via prioritaria all'avvio della commercializzazione vera e propria, potranno godere del prezzo garantito (optional esclusi). La formula consente di prenotare il futuro accesso all'acquisto, senza vincoli: il preventivo non è un contratto e non prevede obblighi, Il cliente potrà quindi poi decidere se procedere oppure no. A ottobre saranno le concessionarie Skoda a contattare in via prioritaria chi ha aderito, offrendo la possibilità di confermare l'interesse, completare la configurazione e formalizzare il contratto d'acquisto di Epiq 35 e 40.

Skoda Epiq

Il prezzo non cambierà quindi al momento della formalizzazione dell'ordine vero e proprio. Nel senso che anche in caso di aumenti del listino, il cliente pagherà l'auto (optional eslusi), quanto era indicato al momento della manifestazione d'interesse nel preventivo.

Si tratta di un'iniziativa con cui Skoda rafforza l'approccio orientato alla trasparenza, confermando l'attenzione verso il cliente, sempre al centro dei suoi interessi.

Prezzi

Skoda Epiq 35 : 116 CV, 38,5 kWh, 315 km di autonomia, 150 km/h e 0-100 km/h in 11 secondi

: 116 CV, 38,5 kWh, 315 km di autonomia, 150 km/h e 0-100 km/h in 11 secondi Skoda Epiq 40 : 135 CV, 38,5 kWh, 315 km di autonomia, 150 km/h e 0-100 km/h in 9,8 secondi

: 135 CV, 38,5 kWh, 315 km di autonomia, 150 km/h e 0-100 km/h in 9,8 secondi Skoda Epiq 55: 211 CV, 55 kWh, oltre 440 km di autonomia, 160 km/h e 0-100 km/h in 7,1 secondi

Skoda Epiq parte da 26.400 euro (Epiq 35).

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 04/07/2026