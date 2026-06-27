Nuova Skoda Epiq, ecco com'è fatta: il piccolo crossover elettrico che sfida le termiche

Skoda Epiq è un crossover elettrico molto importante per la casa automobilistica del Gruppo Volkswagen. Rappresenta infatti la nuova offerta entry level della sua gamma elettrica, un modello proposto con potenze tra 116 e 211 CV, due tagli batteria e un'autonomia che può arrivare fino a 440 km WLTP. Sul mercato, la versione base è proposta a partire da poco più di 26.400 euro. Un modello che strizza l'occhio ai clienti più giovani che si caratterizza per un design fresco e moderno. Inoltre, adotta il linguaggio di design Modern Soldid che piano piano si sta facendo largo tra i nuovi modelli di casa Skoda, come sulla nuova Peaq fresca di presentazione.

Skoda Epiq, com'è fatta fuori

Skoda Epiq, vista di lato

Partiamo dalle misure della nuova Epiq: 4.171 mm lunghezza x 1.798 mm larghezza x 1.581 mm altezza, con un passo di 2.601 mm. Numeri che collocano la vettura nel segmento B, sempre più affollato e combattuto sia in Italia e sia in tutta Europa.

Nonostante le dimensioni compatte, il bagagliaio offre una capacità decisamente interessante. Numeri alla mano, dietro ci sono 475 litri, doppio fondo compreso, ma si può salire a ben 1.345 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori (frazionamento 60:40). E se non bastasse, davanti c'è anche un piccolo frunk da 25 litri che può essere utilizzato per contenere i cavi per la ricarica.

Dicevamo, linguaggio di design Modern Solid, per un crossover che si caratterizza per offrire uno stile minimalista e moderno. Il frontale, in particolare, presenta il Tech-Deck Face in nero lucido, un pannello dietro il quale troviamo tutta la sensoristica degli ADAS.

Skoda Epiq

Ci sono poi i nuovi fari con firma luminosa a forma di T che ritroviamo anche al posteriore. Fari a T che vedremo poi sui futuri nuovi modelli Skoda. Colpisce la parte inferiore del paraurti dove troviamo diverse feritoie verticali, design riproposto anche posteriore. Le protezioni in plastica di passaruota e parte bassa della carrozzeria strizzano l'occhio al mondo off-road oltre che essere pratici in caso di piccoli contatti.

A seconda delle versioni i cerchi possono essere da 17 a 19 pollici. Sei sono le colorazioni a disposizione e tra gli optional c'è il tetto panoramico in vetro. Skoda ha lavorato poi con molta attenzione allo sviluppo dell'aerodinamica per renderla la più efficiente possibile, dettaglio importante dato che stiamo parlando di un'auto elettrica. Il risultato è un Cx di 0,275.

Gli interni

Skoda Epiq, la pancia

La plancia presenta uno stile pulito ma non eccessivamente minimalista. Infatti, sulla console centrale troviamo una serie di comandi fisici che consentono di gestire con più facilità alcune funzioni dell'auto. Ad esempio, uno permette di richiamare immediatamente sull'infotainment le impostazioni del climatizzatore.

Parlando appunto della tecnologia, dietro al volante c'è un piccolo quadro strumenti digitale da 5,3 pollici, mentre centralmente sulla plancia troviamo il display da 13 pollici dell'infotainment che dispone della nuova piattaforma Android Automotive. Questo significa che oltre alle app di Skoda sarà possibile accedere ad applicativi di terze parti come YouTube, Spotify e Google Maps.

La dotazione prevede anche il pad per la ricarica wireless degli smartphone e una serie di portaoggetti per un tale di 28 litri di capacità. I sedili sono in tessuto, mentre i rivestimenti alternano materiali morbidi al tatto e plastiche dure. La sensazione è di una buona qualità costruttiva.

Skoda Epiq, interni

Grazie alla piattaforma MEB+ che permette di sfruttare ogni cm a disposizione, lo spazio all'interno non manca. Davanti, anche chi supera i 180 cm non ha particolare problemi a trovare al giusta posizione di guida e non ci sono problemi di spazio per la gambe e per la testa.

Anche dietro c'è sufficiente spazio se si è alti. Insomma, nonostante le dimensioni complessive inferiori ai 4,2 metri, dentro lo spazio è ben ottimizzato per consentire di poter viaggiare comodamente.

Skoda Epiq, posti posteriori

Stiamo poi parlando di una Skoda e quindi non mancano le classiche soluzioni Simply Clever che ci si aspetta di trovare su ogni modello di questa casa automobilistica come l'ombrello nella portiera del guidatore, il raschietto per il ghiaccio nel portellone posteriore e una borsa per i cavi di ricarica.

Skoda Epiq: motori, batterie e autonomia

Skoda Epiq, frontale

Sono tre le versioni con cui viene offerto il nuovo crossover elettrico: Epiq 35, Epiq 40 e Epiq 55. Due le batterie a disposizione, da 38,5 kWh (37,5 kWh netti) con chimica litio-ferro-fosfato (LFP) e da 55 kWh (51,5 kWh netti) con chimica nichel-manganese-cobalto (NMC). Tre, invece, sono le varianti di potenza: 116 CV, 135 CV e 211 CV.

Skoda Epiq 35 : 116 CV, 38,5 kWh, 315 km di autonomia, 150 km/h e 0-100 km/h in 11 secondi

: 116 CV, 38,5 kWh, 315 km di autonomia, 150 km/h e 0-100 km/h in 11 secondi Skoda Epiq 40 : 135 CV, 38,5 kWh, 315 km di autonomia, 150 km/h e 0-100 km/h in 9,8 secondi

: 135 CV, 38,5 kWh, 315 km di autonomia, 150 km/h e 0-100 km/h in 9,8 secondi Skoda Epiq 55: 211 CV, 55 kWh, oltre 440 km di autonomia, 160 km/h e 0-100 km/h in 7,1 secondi

Parlando della ricarica, Epicq 35 raggiunge in corrente continua i 50 kW, Epiq 40 i 90 kW e la top di gamma Epiq 55 i 105 kW. C'è anche la ricarica bidirezionale. Il crossover infatti supporta la ricarica V2L (Vehicle-to-Load) per alimentare dispositivi elettrici esterni, attraverso un adattatore che si potrà acquistare a parte.

Ovviamente non manca una ricca dotazione di sistemi ADAS che nelle versioni top di gamma permette di arrivare a disporre dell'assistenza alla guida di Livello 2.

Prezzi

Skoda Epiq, sportellino ricarica

Il nuovo crossover elettrico si potrà avere negli allestimenti base, Selection e First Edition che sarà disponibile solamente in una prima fase di commercializzazione. Si parte da 26.400 euro per la Epiq 35.

In questo momento, però, è ordinabile solamente la Skoda Epiq 55 a partire da 36.100 euro dell'allestimento Selection. Le altre versioni si potranno ordinare più avanti con le prime consegne a partire dall'inizio del prossimo anno.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 02/07/2026