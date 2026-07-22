L'idea curiosa di Skoda: cambiare il nome ad un parco per il lancio della Peaq

Certe volte le operazioni di marketing delle case automobilistiche sono decisamente curiose. Skoda, lo sappiamo, da poco ha portato al debutto la nuova Peaq. Si tratta di un SUV elettrico in grado di poter ospitare a bordo fino a 7 passeggeri. Per celebrare il lancio di questo nuovo modello nel Regno Unito, la casa ceca del Gruppo Volkswagen ha ideato un'iniziativa molto particolare. Quale? Skoda ha ottenuto di poter ribattezzare il Peak District, uno dei più importanti parchi nazionali del Regno Unito, in Peaq District.

L'idea di Skoda

Solo per una settimana, dal 27 luglio al 2 agosto, il parco cambierà nome per celebrare il debutto del nuovo SUV elettrico sul mercato inglese. L'iniziativa, che quindi durerà una solo settimana, coincide anche con il 75° anniversario del Parco Nazionale del Peak District. Durante tutto questo periodo, saranno collocati all'interno del parco nuovi cartelli che inviteranno le persone a noleggiare biciclette gratuitamente presso il Parsley Hay Cycle Centre per tutta la settimana.

Peaq Distric

Questa particolare iniziativa punta anche a incoraggiare le persone a visitare i parchi nazionali del Paese. Infatti, una ricerca commissionata da Skoda ha evidenziato che quasi un terzo degli adulti del Regno Unito (il 29%) non ha mai visitato uno dei 15 parchi nazionali del Paese. La ricerca ha anche rilevato che il 37% delle persone pensa che ci sia un biglietto d'ingresso quando invece la maggior parte dei parchi nazionale offre un accesso libero e gratuito.

Inoltre, quasi una persona su cinque crede che il Regno Unito abbia più di 20 parchi nazionali anziché i 15 effettivi. Il Peak District è risultato il secondo parco nazionale più famoso, riconosciuto dal 42% degli intervistati, dopo il Lake District con il 47%.

Peaq Distric

Sebbene la conoscenza dei parchi nazionali del Regno Unito sia discontinua, chi li visita tende a tornarci regolarmente. Più della metà (53%) ha visitato un parco nazionale nell'ultimo anno, mentre il 10% afferma di aver esplorato più della metà di tutti i 15 parchi nazionali del Regno Unito.

Nuova Skoda Peaq

La Peaq è il modello più grande e spazioso della gamma del marchio. Con un'autonomia fino a 636 km e una lunghezza di quasi 4,9 metri, offre posti a sedere per un massimo di 7 adulti e una capacità di carico fino a 2.075 litri. Queste sono le versioni in cui il SUV elettrico sarà offerto.

Skoda Peaq 60 : 150 kW (204 CV), 0-100 km/h in 8,4 secondi, 160 km/h di velocità massima, batteria da 63 kWh e autonomia di oltre 450 km

: 150 kW (204 CV), 0-100 km/h in 8,4 secondi, 160 km/h di velocità massima, batteria da 63 kWh e autonomia di oltre 450 km Skoda Peaq 90 : 210 kW (286 CV), 0-100 km/h in 7,1 secondi, 180 km/h di velocità massima, batteria da 91 kWh e autonomia di oltre 640 km

: 210 kW (286 CV), 0-100 km/h in 7,1 secondi, 180 km/h di velocità massima, batteria da 91 kWh e autonomia di oltre 640 km Skoda Peaq 90x: doppio motore, 220 kW (299 CV), 0-100 km/h in 6,7 secondi, 180 km/h di velocità massima, batteria da 91 kWh e autonomia di 610 km

In Italia, i prezzi partono da 49.950 euro.

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