Skoda Karoq taglia il traguardo del milione di esemplari prima della nuova generazione

Skoda ha costruito il milionesimo esemplare della Karoq, il SUV compatto lanciato nel 2017 e venduto in circa 60 mercati.

Skoda celebra un nuovo traguardo raccontando dell’uscita dallo stabilimento ceco di Kvasiny del milionesimo esemplare della Karoq. Lanciato nel 2017 come terzo modello SUV della gamma Skoda dell'epoca, il SUV compatto è diventato uno dei modelli più importanti della casa boema, tanto da essere venduto in circa 60 mercati, con Germania, Repubblica Ceca e Regno Unito che restano i più importanti.

Il SUV, che ha ricevuto un restyling nel 2021, quattro anni dopo il lancio, ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui il Red Dot Award per il design del prodotto, il titolo di Auto dell'Anno 2018 in Repubblica Ceca e il premio Best Value Family SUV ai What Car? Awards 2023. Il risultato del milionesimo esemplare arriva mentre la Karoq si avvicina alla fine del proprio ciclo di vita, con il cambio generazionale atteso tra la fine del 2027 e l'inizio del 2028.

Il successo della Karoq

Skoda Karoq, milionesimo esemplare prodotto

La Skoda Karoq è oggi disponibile con motorizzazioni benzina 1.0 TSI, 1.4 TSI, 1.5 TSI e 2.0 TSI, oltre al diesel 2.0 TDI, con potenze comprese tra 85 e 140 kW (116-190 CV), e trazione anteriore o integrale. Secondo i dati diffusi da Skoda, che sottolinea come l'abitacolo spazioso e l'ampia dotazione di serie restano tra i punti di forza della Karow, il 73% dei clienti opta per il cambio automatico, contro il 27% che preferisce il manuale.

Lo stabilimento di Kvasiny, che produce anche Octavia e Kodiaq, ha una capacità annua superiore alle 300.000 vetture e nel 2025 ha stabilito un nuovo record, costruendo 301.500 unità complessive. Un risultato reso possibile dall'espansione della produzione della Kodiaq e dall'aggiunta dell'Octavia al programma produttivo del sito, che dal maggio 2026 realizza anche la Octavia Combi. Intanto Skoda ha annunciato che quest'anno la verniceria dello stabilimento ceco sarà aggiornata per aumentare ulteriormente gli standard qualitativi e consentire l'uso di materiali vernicianti più avanzati.

Andreas Dick, responsabile Produzione e Logistica di Skoda Auto, ha sottolineato l'impegno del personale dello stabilimento nel raggiungere il traguardo, ringraziando anche il partner sindacale KOVO per la collaborazione.

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