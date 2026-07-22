Skoda, la modalità Camp Mode arriva nell’app MySkoda e mantiene la temperatura in auto anche di notte

D’estate riprendere l’auto dopo una giornata che è stata parcheggiata al sole non è certo un piacere. L’abitacolo si surriscalda facilmente e prima che la temperatura torni accettabile e sostenibile passa molto tempo. Ora per chi ha un’auto Skoda dall’app MySkoda può usufruire della nuova funzione Camp Mode grazie alla quale il climatizzatore mantiene in automatico la temperatura impostata nell'abitacolo, anche durante la notte, dando così anche la possibilità di dormire in auto, magari nella sosta durante un lungo viaggio, in maniera confortevole.

Come funziona

App mySkoda modalità Camp Mode

La funzione, disponibile su tutta la gamma elettrica Skoda (quindi Epiq, Elroq, Enyaq e Peaq) si attiva con un semplice tocco su un'icona dedicata nell'app MySkoda. Una volta premuto sull’icona, il climatizzatore si accende e mantiene l'abitacolo alla temperatura desiderata per l'intera durata della sosta. La funzione Camp Mode arriva con la versione 8.14 dell'app ed è quindi sufficiente aggiornarla dallo store del proprio smartphone. Camp Mode, infatti, è disponibile su tutte le generazioni dei modelli elettrici Skoda, indipendentemente dalla versione software installata sull'auto.

Per utilizzarla, la batteria ad alta tensione del veicolo deve avere una carica di almeno il 30% e i servizi Skoda Connect devono essere attivi.

Con l'introduzione di Camp Mode, Skoda arricchisce ulteriormente le funzionalità digitali dedicate ai propri modelli elettrici, puntando a rendere l'esperienza d'uso più pratica anche lontano dalla guida. La possibilità di mantenere automaticamente la temperatura desiderata nell'abitacolo durante le soste prolungate amplia infatti le occasioni di utilizzo dell'auto, che può trasformarsi in uno spazio confortevole per riposare durante un viaggio o trascorrere la notte in campeggio.

L'app MySkoda, disponibile gratuitamente per iOS e Android, non si limita alle funzioni legate alla ricarica e al pagamento del parcheggio. Permette anche di consultare lo stato di componenti come motore e freni e pianificare le soste durante i viaggi lunghi integrando le colonnine di ricarica.

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