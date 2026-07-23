Skoda Fabia 1.0 TSI 95 CV Be More: la prova su strada che rivaluta il manuale (e la valigia)

La Skoda Fabia 1.0 TSI 95 CV Be More è una compatta del segmento B con motore tre cilindri turbo benzina da 95 cavalli, cambio manuale a cinque marce e un prezzo di listino di 23.350 euro. L'ho provata su strada registrando consumi di circa 17 km/litro.

Al volante della Skoda Fabia mi sono reso conto che, negli ultimi anni, ho provato quasi sempre SUV con cambio automatico. La posizione di guida bassa e il cambio manuale sono ormai caratteristiche del passato automobilistico, ma che non sono necessariamente caratteristiche negative.

Skoda Fabia è l'auto con la valigia: potrebbe essere il titolo di un romanzo, invece è soltanto una iniziativa del marketing che ha preparato un pacchetto che al colore Green Flow, un piacevole verde salvia nato dalla collaborazione con Pantone, include nella dotazione un trolley nel medesimo colore e dal guscio pieno di bozzi realizzato da Crash Baggage. Di buon auspicio per i superstiziosi e perfetto per i più pratici che penseranno: se mi tamponano, i bozzi sulla borsa ci sono già.

Nell'allestimento Be More, la Fabia che sto provando abbina al Green Flow anche il Color Concept Nero con vetri posteriori oscurati e dettagli nero tulipano o grigio grafite, come il tetto, i cerchi da 16 pollici e le calotte degli specchi. Un bel contrasto.

Le auto come Skoda Fabia, best seller fino all'avvento dei SUV di tutte le taglie, resistono impavide e si ritagliano la loro fetta di mercato. La loro sopravvivenza è tutelata, innanzitutto, da un prezzo decisamente inferiore a quello delle loro declinazioni SUV: in casa Skoda, per esempio, tra Fabia e Kamiq il delta prezzo è nell'intorno dei 3.800 e 4.800 euro, a seconda degli allestimenti messi a confronto. Non poco, pur considerando che Kamiq ha dotazioni in genere un poco più ricche. Anche a Fabia non mancano i gadget utili tipici di Skoda, come l’ombrello inserito nella portiera lato guida e il raschietto per il ghiaccio nel portello carburante.

Skoda Fabia, vista anteriore

A giudicare dal look sempre più sportiveggiante di queste segmento B, come la nuova Renault Clio, la Volkswagen Polo o la Peugeot 208, sembra che la sopravvivenza sia legata anche al favore dei giovani. L'allestimento Be More di Fabia va in questa direzione con il Color Concept Nero che rende più aggressivo l'aspetto spigoloso di Skoda Fabia.

Alla sopravvivenza contribuisce anche il fatto che queste compatte, la Fabia è lunga 411 centimetri, sono delle agili tuttofare, abbastanza spaziose per quattro adulti sufficientemente comodi, con un discreto bagagliaio e una piacevole agilità nella guida, dovuta in parte alla differenza di peso che tra Fabia e Kamiq è nell'intorno degli 80/90kg, circa l'8% del peso totale, a tutto vantaggio di scatto, frenata e curva.

Skoda Fabia, 3/4 posteriore

Oltre che dei consumi, voce influenzata anche dalla migliore aerodinamica della Fabia più bassa di 7 centimetri abbondanti. La Skoda Fabia ha un bagagliaio da 380 litri ed è lunga 411 centimetri.

Tutta teoria? Non ho nella mia memoria le sensazioni di una prova di una Kamiq, ma posso dire che la Skoda Fabia è una compatta decisamente divertente anche con la versione di accesso del suo motore 1.0 TSI, il tre cilindri turbo da 95 cavalli. È un motore brillante, veloce a salire di giri nelle prime marce, con la prima piuttosto corta, e con una buona dotazione di coppia anche a bassi regimi: 175Nm tra 1.600 e 3.500 giri. Oltre il regime di coppia massima il tre cilindri perde spinta ed è meglio passare alla marcia superiore.

A proposito di marce, il 95 cavalli, è abbinato a un cambio a cinque marce, a differenza della versione con 115 cv che ne ha sei. Ma è un cambio sportivo: innesti ravvicinati e precisissimi, a prova di errore anche nelle cambiate veloci, è davvero un piacere e un vero divertimento utilizzarlo. È la componente più sportiva di questa Skoda Fabia, introvabile su una compatta tuttofare, ma che rende ancora più giustificato il risparmio dei 2.550 euro necessari per il cambio DSG abbinato soltanto al motore 115CV.

Skoda Fabia, vista posteriore

È una guida piacevole, con risultati di consumo, per la mia guida veloce senza sprechi, pari a circa 17 km/litro. Guida piacevole anche tra le curve, con uno sterzo leggero e preciso e un assetto che fa il paio con il look bicolore sportivo, a volte anche troppo sportivo su strade non proprio lisce.

All'interno, Skoda Fabia Be More porta in dote rivestimenti in tessuto nero con inserti grigi che ritrovo anche sulla plancia, nella fascia che corre da parte a parte sotto allo schermo centrale da 8,25 pollici per l'infotainment. Il sistema è abbastanza facile da utilizzare se non per un paio di difettucci: per il passaggio dal sistema di bordo alla connessione (wireless) con Android Auto o Apple CarPlay devo cercare il tasto corrispondente nella sezione Applicazioni, e per far scorrere lateralmente le finestre dei menu devo colpire e affondare minuscoli pallini alla base dalla finestra, lo swype non funziona.

Interni gradevoli con l'evidente sforzo dei designer di conferire una personalità all'abitacolo, a partire dalla palpebra che fa ombra agli strumenti con due guance laterali rigide con la scritta FABIA incisa nella plastica nera lucida, o il volante quasi tre razze, con la razza verticale accennata sul mozzo e sulla corona, ma assente. Se volete il Virtual Cockpit, ovvero lo schermo da 10,2 pollici al posto degli strumenti analogici, il prezzo è fissato in 480 euro.

Skoda Fabia, bagagliaio

Cosa non mi è piaciuto della Skoda Fabia 1.0 TSI? I sedili, ho provato differenti regolazioni, l'inclinazione dello schienale ha la (ormai rara) rotella per una regolazione micrometrica e anche un supporto lombare a levetta, mi sembrava anche di non esser del tutto scomodo, ma sempre, dopo un paio di ore al volante, sono sceso un po' piegato in avanti e ho disteso la schiena dopo qualche passo. Sto invecchiando?

Anche, forse, ma non soffro di male di schiena anche dopo ore in moto e anche chi mi ha fatto compagnia al posto del passeggero ha subito la medesima inclinazione in avanti. Forse il problema sono proprio i sedili di Fabia.

Motore 3 cilindri turbo benzina 1.0 TSI Potenza massima 95 CV (70 kW) Coppia massima 175 Nm Cambio manuale a 5 marce Trazione anteriore Lunghezza 4.108 mm Larghezza 1.954 mm (inclusi specchietti) Altezza 1.459 mm Passo 2.546 mm Bagagliao da 380 a 1.190 litri Consumi 5 l/100 km Velocità massima 195 km/h Accelerazione 0-100 km/h 10,6 secondi

Skoda Fabia costa molto meno della sorella dalle gambe lunghe Kamiq, ma non costa proprio poco, il suo listino prezzi è nella media tra le concorrenti. Il listino attacca a 20.700 euro per Fabia 1.0 MPI Selection, ma per una Fabia 1.0 TSI 95CV Be More, come quella che sto provando, servono 23.350 euro a cui magari volete aggiungere anche il clima automatico Climatronic (400 euro).

Di serie il sistema Kessy, keyless per chiusura centralizzata e avviamento, il Parking Distance Control con sensori anteriori e posteriori, telecamera posteriore e frenata di emergenza automatica. Il colore Green Flow per gli allestimenti Your Way e Be More è senza sovrapprezzo, incluso il trolley da cabina Crash Baggage (valore 299 euro).

Skoda Fabia, vista di profilo

Quanto costa la Skoda Fabia 1.0 TSI 95 CV Be More?

Il prezzo di listino è 23.350 euro. La gamma Fabia parte da 20.700 euro con la 1.0 MPI Selection.

Quanti cavalli ha la Skoda Fabia 1.0 TSI?

Il tre cilindri turbo 1.0 TSI eroga 95 cavalli e 175 Nm di coppia tra 1.600 e 3.500 giri, abbinato a un cambio manuale a cinque marce.

Quanti chilometri con un litro fa la Skoda Fabia 1.0 TSI?

Nella mia prova su strada, con guida veloce ma senza sprechi, ho registrato circa 17 km/litro.

Quanto è grande il bagagliaio della Skoda Fabia?

Il bagagliaio ha una capacità da 380 a 1.190 litri. La Fabia è lunga 4.108 mm.

Quanto è veloce la Skoda Fabia 1.0 TSI 95 CV?

La Skoda Fabia 1.0 TSI 95 CV raggiunge una velocità massima di 195 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi.

Meglio Skoda Fabia o Skoda Kamiq?

La Fabia costa dai 3.800 ai 4.800 euro in meno a seconda degli allestimenti, pesa circa 80/90 kg in meno ed è più agile e parca nei consumi. La Kamiq offre in genere dotazioni più ricche e la posizione di guida rialzata da SUV.

La Skoda Fabia ha il cambio automatico?

Il cambio automatico DSG è disponibile solo con il motore 1.0 TSI da 115 CV, con un sovrapprezzo di 2.550 euro. La versione 95 CV ha solo il manuale a cinque marce.

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