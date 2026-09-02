Skoda Peaq, 936 km senza ricaricare: è record tra i SUV elettrici a 7 posti

La Skoda Peaq ha stabilito un nuovo record di autonomia. La cosa curiosa è che il traguardo è stato certificato partendo da una scommessa tra due dipendenti della casa boema. Marek Jež e Jakub Krs, questi i nomi dei due dipendenti Skoda, erano convinti che la nuova Peaq a sette posti potesse superare il proprio dato sull’autonomia WLTP. Per dimostrarlo hanno scelto un approccio diverso dal solito test in laboratorio. Si sono quindi messi fisicamente alla guida della Peaq guidando da Mladá Boleslav verso i Paesi Bassi.

Perchè proprio quel tragitto

La scelta del percorso non è stata casuale. I due piloti hanno scelto volutamente strade secondarie con traffico minore, affidandosi anche a un supporto basato sull’intelligenza artificiale per individuare l’itinerario più efficiente. L’obiettivo iniziale era comunque minore rispetto alle aspettative. Inizialmente l’idea era di raggiungere Amsterdam, a circa 850 km di distanza. Un risultato che sarebbe stato considerato comunque un successo. Krs, responsabile della strategia sulle batterie ad alta tensione in Skoda Auto, si diceva fin da subito più ottimista, convinto che i 900 km fossero un traguardo alla portata.

«L’obiettivo era dimostrare cosa può offrire questa tecnologia quando viene spinta al limite. Per massimizzare l’autonomia abbiamo scelto il percorso più adatto e, ovviamente, adattato lo stile di guida», ha spiegato Krs. Prima della partenza, l’unica modifica apportata alla vettura è stata la sigillatura dello sportellino di ricarica, mentre l’intero viaggio è stato monitorato ufficialmente dall’ente di certificazione TÜV SÜD, con la presenza anche di rappresentanti del Czech Book of Records. Alla partenza, fissata a mezzogiorno di martedì 25 agosto, erano presenti anche il CEO di Škoda Auto Klaus Zellmer e il membro del board Johannes Neft.

Com’è andato il viaggio

Skoda Peaq, i due piloti

Il tragitto ha attraversato la Sassonia tedesca e tra le città di Braunschweig e Hannover, già in piena notte, la batteria aveva già perso metà della propria autonomia. La chiave del risultato, secondo entrambi i piloti, sta nella guida fluida mantenuta a velocità costante, evitando accelerazioni brusche e frenate improvvise che costringono poi a recuperare energia per tornare alla velocità di crociera. Determinante anche il dosaggio della frenata rigenerativa, che se troppo aggressiva rischia paradossalmente di far perdere più energia di quanta se ne recuperi. Bilanciare queste esigenze con il traffico reale di tre paesi diversi si è rivelata la sfida più complessa dell’intero viaggio.

Con l’alba è arrivato l’ingresso nei Paesi Bassi, dove il traffico ciclistico intenso delle ore di punta olandesi ha messo a dura prova l’ottimismo maturato durante la notte. «750 km alle spalle, 170 da fare», comunicavano Marek e Jakub, consapevoli che la guida cittadina fatta di incroci e semafori consuma energia molto più velocemente della marcia scorrevole.

Skoda Peaq

Tornati su tratti extraurbani più lunghi e pianeggianti, i consumi sono migliorati a tal punto che, durante una sosta presso una concessionaria Skoda ad Amersfoort, i due piloti hanno deciso di allungare il percorso originale di circa 50 km, spingendosi fino al mare di Zandvoort anziché fermarsi ad Amsterdam. Le ultime percentuali di carica, quelle stesse caricate a Mladá Boleslav, si sono consumate lungo la strada costiera, proprio mentre dall’altra parte della carreggiata venivano smontate le tribune del Gran Premio di Formula 1 del weekend precedente.

Il risultato finale, 936 km e un consumo medio di appena 9,2 kWh/100 km, non rappresenta soltanto la distanza più lunga mai registrata per una Peaq e per un SUV elettrico a sette posti in generale, ma anche un record ceco ufficialmente riconosciuto nella categoria della maggior distanza percorsa da un veicolo elettrico con una singola carica.

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