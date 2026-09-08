Skoda Fabia elettrica, si farà nonostante i tagli Volkswagen. Ma non si sa ancora quando

Klaus Zellmer, amministratore delegato di Skoda, ha confermato che l’erede a batteria della Fabia resta un progetto concreto del marchio. Lo ha detto in un’intervista ad Autocar a margine della presentazione della Vision 7S, in un momento in cui il Gruppo Volkswagen sta attraversando una delle ristrutturazioni più profonde della sua storia recente. Una ristrutturazione così profonda che, tra le altre cose, potrebbe addirittura portare alla cancellazione del marchio Seat.

La situazione del Gruppo Volkswagen e le strategie di Skoda

Come sappiamo bene il Gruppo Volkswagen sta valutando il taglio di circa la metà della propria gamma complessiva di modelli, insieme a una riduzione di circa 50.000 posti di lavoro. In quella lista di potenziali tagli era comparsa anche l’attuale Skoda Fabia, insieme alla Volkswagen Jetta e alla Porsche Taycan. Le due notizie, però, non vanno necessariamente lette come una contraddizione. Sembra infatti che i piani di razionalizzazione riguardino la Fabia nella sua forma attuale a motore termico, mentre il progetto di un’erede completamente elettrica resterebbe un capitolo separato, e ancora aperto, della strategia del marchio boemo.

Zellmer ha spiegato la logica dietro l’insistenza su un modello entry level elettrico con una metafora efficace: quella della scala. Se il primo gradino della gamma sale troppo di prezzo, ha spiegato, il rischio è perdere per strada proprio i clienti che quel primo gradino dovrebbe attirare. È un’argomentazione che si inserisce in una strategia più ampia già emersa nelle scorse settimane, quando Skoda aveva confermato di essere al lavoro su soluzioni per rendere più accessibili anche i modelli entry level della propria gamma, sia a benzina sia elettrici, puntando su componenti provenienti da diverse fonti globali particolarmente efficienti in termini di costi. Lo stesso principio che sta guidando lo sviluppo del city SUV Kylaq, pensato per un prezzo di partenza attorno ai 7.000 euro.

Al momento, però, le parole di Zellmer restano una dichiarazione di intenti più che un annuncio con contenuti concreti. Non sono stati comunicati dettagli tecnici, non è stata indicata una data di lancio, e non è chiaro se il progetto arriverà a una fase di sviluppo avanzato nei tempi previsti dalla strategia complessiva del marchio. Resta comunque un segnale interessante in un periodo in cui gran parte delle notizie che arrivano dal Gruppo Volkswagen riguardano tagli, ridimensionamenti e modelli a rischio. In questo contesto Skoda sembra voler mandare un messaggio diverso, quello di un marchio che continua a investire proprio nella fascia di mercato più esposta alla pressione dei prezzi.

FONTE: Autocar

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