SEAT può sparire? Volkswagen mantiene aperte tutte le opzioni

Il Gruppo Volkswagen ha ufficializzato il suo piano di ristrutturazione che include alcune decisioni molto importanti come una riduzione della forza lavoro e un ridimensionamento della gamma. Pochi giorni prima dell'annuncio erano circolate indiscrezioni sul possibile ridimensionamento del ruolo di SEAT. In particolare si parlava che il marchio sarebbe stato ''gradualmente eliminato in modo ordinato ed economicamente efficiente'' entro la fine del 2029. Volkswagen nulla ha detto sul marchio spagnolo al momento della presentazione del piano di ristrutturazione.

Successivamente è arrivata una precisazione su SEAT attraverso un comunicato. Non si tratta, però, di una risposta definitiva e netta.

Quale sarà davvero il futuro di SEAT?

Seat ha un ruolo importante da svolgere nel futuro del Gruppo Volkswagen. L'azienda ha dimostrato la sua capacità di trasformazione, con una solida base industriale a Martorell e lo straordinario sviluppo di Cupra. Tuttavia, dobbiamo rimanere flessibili e adattare le nostre strategie di marchio e di prodotto alle normative, alle condizioni di mercato e alle esigenze dei nostri clienti.

Questo significa che il Gruppo tedesco ''mantiene aperte tutte le opzioni per il marchio SEAT''. La casa automobilistica spagnola ha una chiara tabella di marcia per i prodotti che porterà al lancio di nuovi modelli come le versioni ibride (Mild Hybrid) di Ibiza e Arona nel 2027. Che succederà dopo? La situazione si fa più incerta. ''Oltre l'attuale ciclo di prodotto... la direzione futura del marchio SEAT è ancora in fase di valutazione''.

Allo stato attuale, una regolamentazione sempre più stringente, gli aspetti economici dell'elettrificazione e gli investimenti necessari per sviluppare una nuova generazione di modelli rendono sempre più difficile giustificare ulteriori investimenti nel marchio SEAT.

Una decisione definitiva non è stata presa

Diversi scenari restano quindi possibili oltre il 2030. A seconda dell'evoluzione della regolamentazione, della domanda dei clienti e delle condizioni di mercato, si potrebbe assistere a una graduale eliminazione del marchio SEAT. Non è stata ancora presa alcuna decisione definitiva.

Insomma, una decisione definitiva non è stata ancora presa e molto dipenderà da come evolverà il mercato. Tuttavia, è stato conferma che è possibile che il marchio SEAT possa essere progressivamente eliminato.

Se anche il marchio SEAT dovesse cessare di esistere, continuerà a vivere come azienda dietro Cupra.

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