Nuova Seat Arona 2026: motori, allestimenti, dotazioni e prezzi

La rinnovata Seat Arona arriva nelle concessionarie italiane. Il SUV compatto della casa automobilistica spagnola aveva ricevuto un restyling verso la fine del 2025 (qui la nostra prova) che aveva introdotto una serie di ritocchi all'estetica per rendere più moderno il suo aspetto e consentire, così, di poter continuare a competere sul mercato. Il nuovo modello è disponibile in 4 allestimenti, ossia Arona, Style, FR e la versione Black Edition con contenuti specifici per il cliente italiano. I prezzi partono da 22.350 euro.

Seat Arona 2026: le motorizzazioni

Il restyling della Seat Arona aveva introdotto novità di design concentrate soprattutto davanti dove troviamo una nuova griglia esagonale, fari a LED più sottili con una nuova firma luminosa, un nuovo paraurti e fendinebbia riposizionati. Anche l'abitacolo è stato aggiornato. Oltre a nuovi rivestimenti per migliorare la qualità percepita, troviamo la strumentazione digitale e il display dell’infotainment da 8,25 o da 9,2 pollici a seconda della versione scelta.

Per quanto riguarda, invece, le motorizzazioni, nuova Seat Arona 2026 è proposta sul mercato con motorizzazioni benzina TSI con potenze comprese tra 95 CV e 150 CV. In particolare si potrà scegliere tra il propulsore 1.0 TSI 95 CV, abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti, il 1.0 TSI 115 CV, disponibile con cambio manuale a 6 rapporti o DSG 7 rapporti, e il più potente 1.5 TSI 4 cilindri da 150 CV, sempre abbinato al cambio DSG 7 rapporti.

Allestimenti e dotazioni

Partendo dalla versione base, la dotazione include cerchi in lega da 16 pollici Design, Cruise Control e fendinebbia LED con funzione cornering che si sommano a dotazioni quali Seat Virtual Cockpit da 8 pollici, infotainment da 8,25 pollici, gruppi ottici anteriori Full LED, sensori di parcheggio posteriori, lane assist, sistema di rilevamento stanchezza e traffic sign recognition.

Salendo di livello, l'allestimento Style aggiunge, oltre a Seat Full Link, volante e leva del cambio in pelle, cielo abitacolo nero, dash pad con finiture soft touch e sensori luci con funzione coming/leaving home. C'è poi la versione FR che dona alla Seat Arona un piglio più sportiveggiante. Di serie troviamo cerchi in lega da 17 pollici Dynamic (per propulsore 1.5 TSI), design specifico del paraurti posteriore e doppio terminale di scarico, sedili sportivi avvolgenti, sensori parcheggio anteriori e posteriori con videocamera posteriore e park assist, oltre a gruppi ottici Full LED con firma luminosa integrata, Climatronic, illuminazione ambiente specifica per la versione FR, logo FR sul retro e sul montante B, sensori di parcheggio anteriori, Seat Drive Profile e sensori pioggia e colorazione a contrasto per il tetto, a scelta tra le tonalità Midnight Black e la nuova Manhattan Grey.

C'è poi la Seat Arona Black Edition pensata per il mercato italiano che rispetto alla versione Style aggiunge cerchi in lega 18 pollici Performance Machined, Seat Virtual Cockpit da 10,25 pollici, gruppi ottici anteriori full LED con firma luminosa integrata, regolazione automatica della profondità del fascio di luce, vetri posteriori oscurati e vernice metallizzata a scelta.

Prezzi

Nuova Seat Arona parte da 22.350 euro. Di seguito il listino prezzi.

Seat Arona 1.0 95 CV: 22.350 euro

Seat Arona Style 95 CV: 24.400 euro

Seat Arona Style 1.0 115 CV: 15.050 euro

Seat Arona Style 1.0 DSG 115 CV: 26.850 euro

Seat Arona Black Edition 1.0 95 CV: 25.250 euro

Seat Arona Black Edition 1.0 115 CV: 25.900 euro

Seat Arona Black Edition 1.0 DSG 115 CV: 27.700

Seat Arona FR 1.0 95 CV: 26.750 euro

Seat Arona FR 1.0 115 CV: 27.500 euro

Seat Arona FR 1.0 DSG 115 CV: 29.250 euro

Seat Arona FR 1.5 DSG 150 CV: 30.300 euro

Pubblicato da Filippo Vendrame, 05/03/2026