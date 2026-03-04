Novità Seat

Nuova Seat Ibiza 2026: motori, allestimenti, dotazioni e prezzi

3 ore fa - Seat Ibiza 2026 in Italia: listino e versioni

Motori benzina da 80 a 150 CV e quattro allestimenti

La nuova Seat Ibiza arriva delle concessionarie italiane dopo aver ricevuto verso la fine dello scorso anno un restyling (qui la nostra prova) che aveva introdotto una serie di ritocchi che avevano permesso di dare una rinfrescata all'immagine di questo modello. Disponibile in quattro diversi allestimenti - Ibiza, Style, Business ed FR, la nuova Ibiza presenta un listino che parte da 16.000 euro.

Motorizzazioni

Con il restyling, Seat ha ridisegnato il frontale dove troviamo una nuova griglia esagonale, un paraurti rivisto nelle forme e fari a LED più sottili con una rinnovata firma luminosa. Anche l'abitacolo è stato aggiornato. Dietro al volante troviamo un quadro strumenti digitale, mentre centralmente sulla plancia è stato collocato il display del sistema infotainment da 8,25 o 9,2 pollici a seconda dell’allestimento.

Nuova Seat Ibiza 2026 si potrà avere con motorizzazioni a benzina con potenze comprese tra 80 e 150 CV. Più nel dettaglio, alla base della gamma c'è il propulsore 1.0 MPI 80 CV con cambio manuale 5 marce. Abbiamo poi il 1.0 TSI disponibile nelle versioni da 95 CV (con cambio manuale a 5 rapporti) e 115 CV (con cambio manuale a 6 rapporti o DSG 7 rapporti). Al vertice, la nuova Ibiza propone il motore 1.5 TSI 4 cilindri da 150 CV abbinato al cambio DSG a 7 rapporti.

Allestimenti e dotazioni

Fin dalla versione base, la dotazione della nuova Seat Ibiza include, tra le altre cose, cerchi in lega, Cruise Control, Lane Assist, Front Assist con sistema di con sistema di frenata di emergenza automatico e sistema di protezione pedoni, sistema di rilevamento della stanchezza, Traffic Sign Recognition, sensori di parcheggio posteriori, gruppi ottici anteriori Full LED, fari posteriori e fendinebbia a LED (questi ultimi con funzione cornering), infotainment 8,25 pollici e Seat Virtual Cockpit da 8 pollici.

Salendo di livello, la versione Style aggiunge Seat Full Link, volante e leva del cambio in pelle, cielo abitacolo nero, dash pad con finiture soft touch e Cruise Control, cerchi in lega da 16 pollici Design e sensori luci con funzione Coming/Leaving home.

L'allestimento Business, invece, è pensato soprattutto per le esigenze dei clienti aziendali e quindi propone una dotazione di serie specifica. Rispetto alla Style troviamo il Seat Full Link, Navi System da 9,2 pollici, infotainment da 9,2 pollici, navigatore satellitare con cartografia integrata, comandi vocali e vernice metallizzata a scelta.

Al vertice della gamma c'è la versione FR che si caratterizza per offrire un tocco di sportività in più. Parlando delle dotazioni, questo allestimento propone i sedili sportivi avvolgenti FR, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, videocamera posteriore, Seat Drive Profile (non disponibile con il motore da 80 CV), Climatronic, luce ambiente dedicata, logo FR sul retro e sul montante B, vetri posteriori oscurati, specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente, sensori pioggia e specchietti esterni riscaldabili e ripiegabili elettricamente.

Prezzi

Come detto all'inizio, si parte da 16.000 euro. Ecco il listino completo della nuova Seat Ibiza 2026.

  • Seat Ibiza 1.0 80 CV: 16.000 euro
  • Seat Ibiza Style 1.0 80 CV: 20.800 euro
  • Seat Ibiza Style 1.0 EcoTSI 95 CV: 21.450 euro
  • Seat Ibiza Style 1.0 EcoTSI 115 CV: 22.150 euro
  • Seat Ibiza Style 1.0 EcoTSI 115 CV DSG: 23.950 euro
  • Seat Ibiza Business 1.0 80 CV: 21.750 euro
  • Seat Ibiza Business 1.0 EcoTSI 95 CV: 22.400 euro
  • Seat Ibiza Business 1.0 EcoTSI 115 CV: 23.100 euro
  • Seat Ibiza Business 1.0 EcoTSI 115 CV DSG: 24.900 euro
  • Seat Ibiza FR 1.0 80 CV: 23.300 euro
  • Seat Ibiza FR 1.0 EcoTSI 95 CV: 23.900 euro
  • Seat Ibiza FR 1.0 EcoTSI 115 CV: 24.600 euro
  • Seat Ibiza FR 1.0 EcoTSI 115 CV DSG: 26.550 euro
  • Seat Ibiza FR 1.5 EVO 150 CV DSG: 27.800 euro
    Listino Seat Ibiza
    AllestimentoCV / KwPrezzo
    Ibiza 1.0 MPI 80CV Reference 80 / 5918.800 €
    Ibiza 1.0 MPI 80CV Style 80 / 5920.500 €
    Ibiza 1.0 EcoTSI 95 CV Style 95 / 7021.250 €
    Ibiza 1.0 MPI 80CV Business 80 / 5921.450 €
    Ibiza 1.0 EcoTSI 115 CV Style 115 / 8521.950 €
    Ibiza 1.0 EcoTSI 95 CV Business 95 / 7022.200 €
    Ibiza 1.0 EcoTSI 115 CV Business 115 / 8522.900 €
    Ibiza 1.0 MPI 80CV FR 80 / 5923.050 €
    Ibiza 1.0 EcoTSI 115 CV DSG Style 110 / 8123.700 €
    Ibiza 1.0 EcoTSI 95 CV FR 95 / 7023.850 €
    Ibiza 1.0 EcoTSI 115 CV FR 115 / 8524.550 €
    Ibiza 1.0 EcoTSI 115 CV DSG Business 110 / 8124.650 €
    Ibiza 1.0 EcoTSI 115 CV DSG FR 110 / 8126.300 €
    Ibiza 1.5 TSI 150 CV EVO DSG ACT FR 150 / 11027.450 €

