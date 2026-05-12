Seat Ibiza e Arona si aggiornano ancora: nuovi colori e cresce la dotazione

Seat Ibiza e Arona hanno ricevuto lo scorso anno un importante restyling, per poi entrare ufficialmente sul mercato nel gennaio 2026. A distanza di pochi mesi arriva un ulteriore piccolo aggiornamento che va a migliorare essenzialmente l'equipaggiamento di serie. Inoltre, arrivano nuove colorazioni per la carrozzeria. Andiamo con ordine e scopriamo le novità.

Seat Ibiza e Arona

Nuovi colori per gli esterni

Al lancio, entrambi i modelli erano offerti in 7 colorazioni, tra cui l'esclusivo Onyric. Arrivano adesso due ulteriori tinte, Liminal (rosso) e Hypnotic (giallo).

Cresce la dotazione di serie

Accanto alle nuove colorazioni, SEAT ha migliorato la dazione di serie di Arona e Ibiza. Ad esempio, la configurazione standard di entrambi i modelli si arricchisce con l’High Beam Assist, lo specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente e, per nuova Ibiza FR, con i gruppi ottici anteriori Full LED dotati di firma luminosa integrata e regolazione automatica della profondità del fascio di luce. Inoltre, per la versione FR di Arona, Seat introduce i sensori di parcheggio anteriori e posteriori con videocamera posteriore, in sostituzione del Park Assist, mentre le versioni FR di Ibiza e Arona offrono di serie i sedili sportivi in tessuto Nuance.

Seat Ibiza e Arona

Contestualmente, Seat ha rivisto anche l'offerta degli optional attraverso nuovi pacchetti. Tra questi, spiccano i nuovi FR Pack, che propongono accessori che riguardano design, tecnologia e comfort a condizioni particolarmente competitive. Per Ibiza, il pacchetto include navigazione con schermo da 9,2 pollici, SEAT Virtual Cockpit da 10,2 pollici, sedili sportivi avvolgenti, cerchi in lega da 18 pollici Performance Machined e bocchette di aerazione retroilluminate. Anche Arona FR beneficia di un FR Pack completo, che comprende navigazione con schermo da 9,2 pollici, sedili sportivi avvolgenti, cerchi in lega da 18 pollici Perfomance Machined, Safe and Drive Pack M, SEAT Virtual Cockpit da 10,2 pollici e Keyless Pack.

Prezzi

La casa automobilistica non ha comunicato eventuali variazioni di prezzo. Al momento, Ibiza parte da 16.000 euro, mentre Arona da 22.350 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 12/05/2026