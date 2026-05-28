SEAT guarda avanti: auto elettriche quando i costi di produzione si ridurranno ulteriormente

Con i restyling di Ibiza e Arona, SEAT ha interrotto un lungo periodo di assenza di novità. Modelli che saranno in futuro ulteriormente aggiornati con l'introduzione di motorizzazioni Mild Hybrid. Oggi, SEAT si ritrova con una gamma composta solo da Ibiza, Arona e Leon, tutti modelli dotati di motori endotermici e ha fornito poche indicazioni sul futuro.

Adesso ne sappiamo qualcosa di più sui programmi della casa automobilistica spagnola grazie a quanto raccontato dal CEO Markus Haupt ai colleghi inglesi di Autocar.

Seat Arona

Si continua a investire su SEAT

Nonostante la maggiore attenzione su Cupra che continua a crescere, si continuerà a investire su SEAT che continuerà a essere importante.

Non possiamo immaginare la nostra azienda senza Seat. Seat è il patrimonio della nostra azienda e ha fatto la storia in Spagna e in altri Paesi. Quindi il messaggio è molto importante: continuiamo a investire nel marchio Seat. Il prossimo anno avremo le versioni mild-hybrid di Ibiza e Arona, ed entrambe le vetture continuano a registrare un tasso di vendita molto elevato.

A febbraio, Ibiza è stata l'auto più venduta in Spagna e secondo il CEO è la dimostrazione della forza del marchio SEAT.

Quando arriveremo al 2029 e al 2030 e le normative sulle emissioni di CO2 diventeranno più rigide di oggi, sicuramente arriverà un momento in cui dovremo discutere di quale possa essere il futuro di questo marchio. Per questo, probabilmente dobbiamo ancora lavorare sul costo delle piattaforme per auto elettriche, perché oggi sarebbe molto difficile avere una Seat in grado di generare profitti con i costi attuali. Prima o poi si parlerà del futuro di Seat. Ma fino ad allora abbiamo una strategia ben precisa: continuare a puntare sui modelli che abbiamo.

Insomma, guardando al futuro, SEAT inizierà a proporre auto elettriche quando i costi di produzione si ridurranno ulteriormente.

Niente elettriche Cupra rimarchiate

Ci sarà una Cupra Raval rivista e rimarchiata SEAT, magari con contenuti inferiori per ridurre il prezzo? Secondo il CEO, no in quanto c'è la necessità di mantenere SEAT e Cupra due marchi distinti. Raval sarà sempre una Cupra, e semplicemente ridurre le dotazioni delle auto Cupra e trasformarle in SEAT per Markus Haupt non è di certo la strategia giusta.

Credo che entrambi i marchi meritino un proprio DNA e che entrambi debbano trovare la propria strada. Quindi, di sicuro, non vedremo una Raval con il logo SEAT.

Quindi, per il futuro SEAT non si limiterà a proporre i modelli Cupra in versione rivista e semplificata, ma costruirà una gamma su misura per la nuova era. Come aggiunge il CEO, prima o poi si parerà del futuro di SEAT ma fino ad allora, la strategia è puntare sui modelli che già hanno.

Fonte: Autocar

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 28/05/2026