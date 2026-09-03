Volkswagen valuta l'addio a Seat entro il 2029? L'indiscrezione che rimbalza dalla Germania

In passato si è discusso sul futuro di SEAT all'interno del Gruppo Volkswagen e sembrava che la casa automobilistica avrebbe avuto ancora un ruolo nel Gruppo. Oggi però l'azienda tedesca sta portando avanti un delicato e doloroso piano di ristrutturazione che prevede scelte importanti. Stando a quanto riporta la testata tedesca WirtschaftsWoche, il Gruppo Volkswagen starebbe valutando di eliminare gradualmente il marchio Seat entro il 2029, nell'ambito di un ampio programma volto a semplificare le proprie attività e ridurre i costi.

Stando a quanto riferisce la stampa tedesca, la proposta, che sarebbe già stata approvata dal consiglio di amministrazione di Volkswagen, dovrebbe essere presentata al consiglio di sorveglianza domani venerdì 4 settembre.

Quale futuro per Seat?

Il marchio Seat verrà gradualmente eliminato in modo ordinato ed economicamente efficiente entro la fine del 2029 al più tardi, garantendo al contempo il supporto continuo ai clienti esistenti (ad esempio, l'assistenza) e l'adempimento degli obblighi in essere.

Così si può leggere all'interno del documento riportato dalla stampa tedesca. Ove possibile, prodotti, attività di vendita e infrastrutture produttive saranno trasferiti a Cupra, poiché ''mantenere Seat nella sua forma attuale comporterebbe l'impiego di ulteriori risorse''. Volkswagen si concentrerà quindi su Cupra.

Il tutto va comunque preso con le dovute cautele fino a che non ci saranno comunicazioni ufficiali. In ogni caso, i colleghi di Autocar hanno contattato Seat UK che non ha smentito le indiscrezioni, ma ha affermato:

L'intero settore, compreso il Gruppo Volkswagen e, naturalmente, Seat, sta attraversando una profonda trasformazione, guidata dal nostro impegno per l'elettrificazione. Il contesto globale è cambiato in modo significativo, con un forte impatto sul settore automobilistico, in particolare nell'ultimo anno. Pertanto, il Gruppo Volkswagen sta lavorando a un piano di trasformazione per l'intera attività del Gruppo al fine di rafforzarne la competitività e l'efficienza. L'obiettivo è rendere l'intero Gruppo Volkswagen e le sue singole entità più efficienti e snelle, sfruttando costantemente il potenziale di sinergia tecnologica. Questa strategia è stata discussa in diverse riunioni del consiglio di sorveglianza. Al momento non è stata presa alcuna decisione. Vi informeremo tempestivamente su eventuali decisioni strategiche che riguarderanno Seat.

Se quanto riportato da WirtschaftsWoche è corretto, il lungo addio del marchio, che ha 76 anni, è già iniziato. Ne sapremo probabilmente di più a breve.

Fonte: Autocar - WirtschaftsWoche

VEDI ANCHE

Tags