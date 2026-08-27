Nuove anticipazioni sulla Volkswagen ID.Polo GTI Clubsport

Non è passato molto dal debutto della Volkswagen ID. Polo GTI, ma come avevamo già anticipato a Wolfsburg sono già al lavoro su una variante ancora più spinta: la Clubsport. Prevista per l'inizio del 2027, la hot hatch elettrica punta a sfidare direttamente rivali come Alpine A290, MINI Cooper JCW Electric e Peugeot E-208 GTi, posizionandosi un gradino sopra alla normale Polo GTI elettrica per potenza e vocazione alla guida sportiva.

Più cavalli e uno scatto più bruciante

Se la ID. Polo GTI standard invia alle ruote anteriori 226 CV e 290 Nm di coppia attraverso un differenziale autobloccante elettronico, la versione Clubsport promette un salto prestazionale importante. Le indiscrezioni parlano di una potenza incrementata fino a quota 290 CV, ottenuta grazie a una versione aggiornata del motore elettrico di serie.

Questo surplus di cavalli permetterà di abbassare in modo netto il tempo nello scatto da 0 a 100 km/h, attualmente fissato a 6,8 secondi sulla GTI normale. Un margine utile anche per staccare con decisione la variante più potente della ID. Polo di serie, che si ferma a 211 CV e richiede 7,1 secondi per toccare i cento all'ora.

Volkswagen ID. Polo GTI

Assetto affilato e batteria da 52 kWh

Sotto la carrozzeria sarebbe confermata la batteria da 52 kWh. L'aumento delle prestazioni porterà inevitabilmente a un contenuto calo dell'autonomia complessiva, che sulla GTI standard raggiunge 424 km nel ciclo di omologazione WLTP.

Per quanto riguarda il telaio, puoi aspettarti una taratura ancora più rigida per le sospensioni a controllo elettronico DCC. Il differenziale elettronico (condiviso con la Cupra Raval VZ) lavorerà insieme a una ciclistica affinata per offrire ancora più grip e reattività nei cambi di direzione. Non aspettarti comunque rinunce estreme come l'eliminazione dei sedili posteriori, scelta vista in passato sulla Golf GTI Clubsport di settima generazione: l'impostazione terrà conto anche dell'uso quotidiano.

Posizionamento sul mercato

L'aumento di potenza e i ritocchi alla ciclistica comporteranno un fisiologico incremento di prezzo rispetto alla ID. Polo GTI standard, il cui listino d'attacco dovrebbe posizionarsi attorno ai 40.000 euro. Stay tuned!

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