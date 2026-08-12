Volkswagen ID. Era 5S, ecco la nuova berlina plug-in per la Cina

Volkswagen ID. Era 5S è arrivata ufficialmente sul mercato cinese. La casa automobilistica ha infatti aperto le prevendite della nuova berlina frutto della collaborazione con SAIC. La strategia del marchio tedesco è chiara da tempo e cioè lanciare modelli pensati appositamente per la Cina, sviluppati con i partner locali. Dotata di un powertrain ibrido Plug-in, offre una dotazione tecnica interessante.
Esterni e interni
Volkswagen ID. Era 5S adotta il linguaggio di design che abbiamo già visto utilizzato per altri modelli della gamma ID. Era. Presenta fari sdoppiati, maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria, una linea del tetto slanciata e gruppi ottici posteriori sottili uniti tra loro da una barra luminosa. Le dimensioni dell'auto sono 4.836 mm lunghezza x 1.880 mm larghezza x 1.505 mm altezza. Il passo è di 2.766 mm. Per la 5S sono disponibili tre opzioni di cerchi: da 17, 18 e 19 pollici. Si potrà scegliere tra 5 colorazioni differenti.
Tanto lavoro è stato fatto per ottimizzare l'aerodinamica e il risultato è un Cx di 0,247. Il peso a vuoto è di 1.655 kg.
Salendo a bordo, troviamo interni dallo stile minimalista con pochi comandi fisici. Ovviamente non manca la tecnologia a partire da un quadro strumenti digitale da 8,8 pollici e da un sistema infotainment da 15,6 pollici con supporti a Apple CarPlay, Huawei HiCar e Carlink. Il selettore della trasmissione è collocato sul piantone dello sterzo per lasciare spazio per un pad per la ricarica wireless per smartphone, due portabicchieri e un vano portaoggetti nel tunnel centrale.
I sedili anteriori della Volkswagen ID. Era 5S vantano funzioni di riscaldamento, ventilazione e massaggio a 10 punti. I sedili posteriori sono riscaldabili. La 5S è disponibile con un impianto audio dotato di 6 altoparlanti.
Motore
Il powertrain ibrido Plug-in è composto da un motore benzina aspirato di 1,5 litri da 109 CV abbinato a un motore elettrico da 177 CV. La potenza massima di sistema non è stata comunicata. C'è poi una batteria LFP da 19,1 kWh che permette un'autonomia in elettrico pari a 160 km sebbene secondo il ciclo CLTC. Il consumo di carburante a batteria scarica è di 4,19 litri per 100 km.
Volkswagen ID. Era 5S adotta una piattaforma ADAS che supporta la funzione Navigate On Autopilot (NOA). Il sistema di assistenza alla guida dell'auto è stato sviluppato da SAIC-Volkswagen, Carizon e Horizon Robotics.
Prezzo
In Cina, la berlina parte da 119.900 yuan che al cambio sono circa 15.400 euro.
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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).