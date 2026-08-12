Volkswagen ID. Era 5S, ecco la nuova berlina plug-in per la Cina

Volkswagen ID. Era 5S è arrivata ufficialmente sul mercato cinese. La casa automobilistica ha infatti aperto le prevendite della nuova berlina frutto della collaborazione con SAIC. La strategia del marchio tedesco è chiara da tempo e cioè lanciare modelli pensati appositamente per la Cina, sviluppati con i partner locali. Dotata di un powertrain ibrido Plug-in, offre una dotazione tecnica interessante.

Esterni e interni

Volkswagen ID. Era 5S adotta il linguaggio di design che abbiamo già visto utilizzato per altri modelli della gamma ID. Era. Presenta fari sdoppiati, maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria, una linea del tetto slanciata e gruppi ottici posteriori sottili uniti tra loro da una barra luminosa. Le dimensioni dell'auto sono 4.836 mm lunghezza x 1.880 mm larghezza x 1.505 mm altezza. Il passo è di 2.766 mm. Per la 5S sono disponibili tre opzioni di cerchi: da 17, 18 e 19 pollici. Si potrà scegliere tra 5 colorazioni differenti.

Volkswagen ID. Era 5S

Tanto lavoro è stato fatto per ottimizzare l'aerodinamica e il risultato è un Cx di 0,247. Il peso a vuoto è di 1.655 kg.

Salendo a bordo, troviamo interni dallo stile minimalista con pochi comandi fisici. Ovviamente non manca la tecnologia a partire da un quadro strumenti digitale da 8,8 pollici e da un sistema infotainment da 15,6 pollici con supporti a Apple CarPlay, Huawei HiCar e Carlink. Il selettore della trasmissione è collocato sul piantone dello sterzo per lasciare spazio per un pad per la ricarica wireless per smartphone, due portabicchieri e un vano portaoggetti nel tunnel centrale.

Volkswagen ID. Era 5S

I sedili anteriori della Volkswagen ID. Era 5S vantano funzioni di riscaldamento, ventilazione e massaggio a 10 punti. I sedili posteriori sono riscaldabili. La 5S è disponibile con un impianto audio dotato di 6 altoparlanti.

Motore

Il powertrain ibrido Plug-in è composto da un motore benzina aspirato di 1,5 litri da 109 CV abbinato a un motore elettrico da 177 CV. La potenza massima di sistema non è stata comunicata. C'è poi una batteria LFP da 19,1 kWh che permette un'autonomia in elettrico pari a 160 km sebbene secondo il ciclo CLTC. Il consumo di carburante a batteria scarica è di 4,19 litri per 100 km.

Volkswagen ID. Era 5S

Volkswagen ID. Era 5S adotta una piattaforma ADAS che supporta la funzione Navigate On Autopilot (NOA). Il sistema di assistenza alla guida dell'auto è stato sviluppato da SAIC-Volkswagen, Carizon e Horizon Robotics.

Prezzo

In Cina, la berlina parte da 119.900 yuan che al cambio sono circa 15.400 euro.

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