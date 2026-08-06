Volkswagen Tiguan sta arrivando: le nuove foto spia mostrano il look definitivo

Guardando bene le ultime foto spia si nota che non si tratta della solita Volkswagen Tiguan. Infatti, il prototipo protagonista degli scatti è nella versione R che la casa tedesca si sta preparando a lanciare sul mercato. Nessun camuffamento e quindi possiamo farci un'idea precisa su quello che sta arrivando.
Look più aggressivo
Il SUV è nella colorazione bianca e si nota che adotta un body kit specifico che rende il suo look molto più aggressivo. In particolare, possiamo notare un frontale ridisegnato con un paraurti più elaborato, oltre a prese d'aria più grandi. Sulla carrozzeria sono presenti i badge R che identificano il modello, mentre al posteriore si vedono 4 terminali di scarico che permettono di capire ulteriormente che si tratta di una versione ad alte prestazioni del SUV. Inoltre, la parte inferiore del paraurti posteriore presenta una finta griglia a rete.
Di profilo si notano i cerchi in lega di grandi dimensioni specifici per questo modello. Le foto spia non permettono di vedere l'abitacolo. L'impostazioni dovrebbe comunque rimanere quella della Tiguan che già conosciamo con alcune personalizzazioni a rispecchiare la natura più sportiveggiante del modello Dunque, rivestimenti dedicati, oltre a volante e sedili sportivi.
Motore
Sotto al cofano della nuova Volkswagen Tiguan R troverà posto il motore 4 cilindri 2 litri turbo della Golf R in grado di erogare 333 CV. Insomma, tanta potenza per divertirsi. Unità che sarà abbinata a un cambio automatico a sette rapporti oltre alla trazione integrale. Non rimane che attendere novità sul debutto ufficiale di questo modello il cui lancio sarebbe atteso per l'autunno. Insomma, bisognerà pazientare ancora un po'. Intanto, la casa tedesca finalizzerà la messa a punto della Tiguan R dato che non nasce solamente per garantire tanta potenza ma pure per offrire divertimento alla guida grazie a un setup di telaio e assetto specifici.
Foto spia: CarScoops
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Tiguan 1.5 TSI ACT 130 CV Life DSG
|131 / 96
|42.050 €
|Tiguan 1.5 TSI ACT 130 CV Edition Plus DSG
|131 / 96
|42.250 €
|Tiguan 1.5 TSI ACT 150 CV Life DSG
|150 / 110
|43.600 €
|Tiguan 1.5 TSI ACT 150 CV Edition Plus DSG
|150 / 110
|43.800 €
|Tiguan 2.0 TDI SCR 150 CV Life DSG
|150 / 110
|45.700 €
|Tiguan 2.0 TDI SCR 150 CV Edition Plus DSG
|150 / 110
|45.900 €
|Tiguan 1.5 TSI ACT 150 CV R-LIne DSG
|150 / 110
|49.300 €
|Tiguan 1.5 TSI ACT 150 CV Elegance DSG
|150 / 110
|49.300 €
|Tiguan 1.5 TSI ACT 150 CV R-LIne Plus DSG
|150 / 110
|50.300 €
|Tiguan 2.0 TDI SCR 193 CV Life DSG 4Motion
|193 / 142
|50.850 €
|Tiguan 2.0 TDI SCR 193 CV Edition Plus DSG 4Motion
|193 / 142
|51.050 €
|Tiguan 1.5 TSI eHybrid 150 CV Life DSG
|150 / 110
|51.100 €
|Tiguan 1.5 TSI eHybrid 150 CV Edition Plus DSG
|150 / 110
|51.300 €
|Tiguan 2.0 TDI SCR 150 CV Elegance DSG
|150 / 110
|51.400 €
|Tiguan 2.0 TDI SCR 150 CV R-Line DSG
|150 / 110
|51.400 €
|Tiguan 2.0 TDI SCR 150 CV R-Line Plus DSG
|150 / 110
|52.400 €
|Tiguan 2.0 TDI SCR 193 CV R-Line DSG 4Motion
|193 / 142
|56.550 €
|Tiguan 2.0 TDI SCR 193 CV R-Line DSG 4Motion
|193 / 142
|56.550 €
|Tiguan 2.0 TDI SCR 193 CV Elegance DSG 4Motion
|193 / 142
|56.550 €
|Tiguan 1.5 TSI eHybrid 150 CV R-Line DSG
|150 / 110
|56.600 €
|Tiguan 1.5 TSI eHybrid 150 CV Elegance DSG
|150 / 110
|56.600 €
|Tiguan 2.0 TDI SCR 193 CV R-Line Plus DSG 4Motion
|193 / 142
|57.550 €
|Tiguan 2.0 TDI SCR 193 CV R-Line Plus DSG 4Motion
|193 / 142
|57.550 €
|Tiguan 1.5 TSI eHybrid 150 CV R-Line Plus DSG
|150 / 110
|57.600 €
|Tiguan 2.0 TSI 265 CV R-Line DSG 4Motion
|265 / 195
|58.650 €
|Tiguan 1.5 TSI eHybrid 200 CV R-Line DSG
|177 / 130
|59.250 €
|Tiguan 2.0 TSI 265 CV R-Line Plus DSG 4Motion
|265 / 195
|59.650 €
|Tiguan 1.5 TSI eHybrid 200 CV R-Line Plus DSG
|177 / 130
|60.250 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Volkswagen Tiguan visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Volkswagen Tiguan
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).