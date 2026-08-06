Volkswagen Tiguan sta arrivando: le nuove foto spia mostrano il look definitivo

Guardando bene le ultime foto spia si nota che non si tratta della solita Volkswagen Tiguan. Infatti, il prototipo protagonista degli scatti è nella versione R che la casa tedesca si sta preparando a lanciare sul mercato. Nessun camuffamento e quindi possiamo farci un'idea precisa su quello che sta arrivando.

Volkswagen Tiguan R

Look più aggressivo

Il SUV è nella colorazione bianca e si nota che adotta un body kit specifico che rende il suo look molto più aggressivo. In particolare, possiamo notare un frontale ridisegnato con un paraurti più elaborato, oltre a prese d'aria più grandi. Sulla carrozzeria sono presenti i badge R che identificano il modello, mentre al posteriore si vedono 4 terminali di scarico che permettono di capire ulteriormente che si tratta di una versione ad alte prestazioni del SUV. Inoltre, la parte inferiore del paraurti posteriore presenta una finta griglia a rete.

Volkswagen Tiguan R

Di profilo si notano i cerchi in lega di grandi dimensioni specifici per questo modello. Le foto spia non permettono di vedere l'abitacolo. L'impostazioni dovrebbe comunque rimanere quella della Tiguan che già conosciamo con alcune personalizzazioni a rispecchiare la natura più sportiveggiante del modello Dunque, rivestimenti dedicati, oltre a volante e sedili sportivi.

Volkswagen Tiguan R

Motore

Sotto al cofano della nuova Volkswagen Tiguan R troverà posto il motore 4 cilindri 2 litri turbo della Golf R in grado di erogare 333 CV. Insomma, tanta potenza per divertirsi. Unità che sarà abbinata a un cambio automatico a sette rapporti oltre alla trazione integrale. Non rimane che attendere novità sul debutto ufficiale di questo modello il cui lancio sarebbe atteso per l'autunno. Insomma, bisognerà pazientare ancora un po'. Intanto, la casa tedesca finalizzerà la messa a punto della Tiguan R dato che non nasce solamente per garantire tanta potenza ma pure per offrire divertimento alla guida grazie a un setup di telaio e assetto specifici.

Foto spia: CarScoops

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