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Volkswagen Tiguan sta arrivando: le nuove foto spia mostrano il look definitivo

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31 minuti fa - Volkswagen Tiguan R, le nuove foto spia mostrano il look definitivo

Volkswagen Tiguan R si prepara al debutto con un design ancora più sportivo
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Guardando bene le ultime foto spia si nota che non si tratta della solita Volkswagen Tiguan. Infatti, il prototipo protagonista degli scatti è nella versione R che la casa tedesca si sta preparando a lanciare sul mercato. Nessun camuffamento e quindi possiamo farci un'idea precisa su quello che sta arrivando.

Volkswagen Tiguan R

Look più aggressivo

Il SUV è nella colorazione bianca e si nota che adotta un body kit specifico che rende il suo look molto più aggressivo. In particolare, possiamo notare un frontale ridisegnato con un paraurti più elaborato, oltre a prese d'aria più grandi. Sulla carrozzeria sono presenti i badge R che identificano il modello, mentre al posteriore si vedono 4 terminali di scarico che permettono di capire ulteriormente che si tratta di una versione ad alte prestazioni del SUV. Inoltre, la parte inferiore del paraurti posteriore presenta una finta griglia a rete.

Volkswagen Tiguan R

Di profilo si notano i cerchi in lega di grandi dimensioni specifici per questo modello. Le foto spia non permettono di vedere l'abitacolo. L'impostazioni dovrebbe comunque rimanere quella della Tiguan che già conosciamo con alcune personalizzazioni a rispecchiare la natura più sportiveggiante del modello Dunque, rivestimenti dedicati, oltre a volante e sedili sportivi.

Volkswagen Tiguan R

Motore

Sotto al cofano della nuova Volkswagen Tiguan R troverà posto il motore 4 cilindri 2 litri turbo della Golf R in grado di erogare 333 CV. Insomma, tanta potenza per divertirsi. Unità che sarà abbinata a un cambio automatico a sette rapporti oltre alla trazione integrale. Non rimane che attendere novità sul debutto ufficiale di questo modello il cui lancio sarebbe atteso per l'autunno. Insomma, bisognerà pazientare ancora un po'. Intanto, la casa tedesca finalizzerà la messa a punto della Tiguan R dato che non nasce solamente per garantire tanta potenza ma pure per offrire divertimento alla guida grazie a un setup di telaio e assetto specifici.

Foto spia: CarScoops

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    Listino Volkswagen Tiguan
    AllestimentoCV / KwPrezzo
    Tiguan 1.5 TSI ACT 130 CV Life DSG 131 / 9642.050 €
    Tiguan 1.5 TSI ACT 130 CV Edition Plus DSG 131 / 9642.250 €
    Tiguan 1.5 TSI ACT 150 CV Life DSG 150 / 11043.600 €
    Tiguan 1.5 TSI ACT 150 CV Edition Plus DSG 150 / 11043.800 €
    Tiguan 2.0 TDI SCR 150 CV Life DSG 150 / 11045.700 €
    Tiguan 2.0 TDI SCR 150 CV Edition Plus DSG 150 / 11045.900 €
    Tiguan 1.5 TSI ACT 150 CV R-LIne DSG 150 / 11049.300 €
    Tiguan 1.5 TSI ACT 150 CV Elegance DSG 150 / 11049.300 €
    Tiguan 1.5 TSI ACT 150 CV R-LIne Plus DSG 150 / 11050.300 €
    Tiguan 2.0 TDI SCR 193 CV Life DSG 4Motion 193 / 14250.850 €
    Tiguan 2.0 TDI SCR 193 CV Edition Plus DSG 4Motion 193 / 14251.050 €
    Tiguan 1.5 TSI eHybrid 150 CV Life DSG 150 / 11051.100 €
    Tiguan 1.5 TSI eHybrid 150 CV Edition Plus DSG 150 / 11051.300 €
    Tiguan 2.0 TDI SCR 150 CV Elegance DSG 150 / 11051.400 €
    Tiguan 2.0 TDI SCR 150 CV R-Line DSG 150 / 11051.400 €
    Tiguan 2.0 TDI SCR 150 CV R-Line Plus DSG 150 / 11052.400 €
    Tiguan 2.0 TDI SCR 193 CV R-Line DSG 4Motion 193 / 14256.550 €
    Tiguan 2.0 TDI SCR 193 CV R-Line DSG 4Motion 193 / 14256.550 €
    Tiguan 2.0 TDI SCR 193 CV Elegance DSG 4Motion 193 / 14256.550 €
    Tiguan 1.5 TSI eHybrid 150 CV R-Line DSG 150 / 11056.600 €
    Tiguan 1.5 TSI eHybrid 150 CV Elegance DSG 150 / 11056.600 €
    Tiguan 2.0 TDI SCR 193 CV R-Line Plus DSG 4Motion 193 / 14257.550 €
    Tiguan 2.0 TDI SCR 193 CV R-Line Plus DSG 4Motion 193 / 14257.550 €
    Tiguan 1.5 TSI eHybrid 150 CV R-Line Plus DSG 150 / 11057.600 €
    Tiguan 2.0 TSI 265 CV R-Line DSG 4Motion 265 / 19558.650 €
    Tiguan 1.5 TSI eHybrid 200 CV R-Line DSG 177 / 13059.250 €
    Tiguan 2.0 TSI 265 CV R-Line Plus DSG 4Motion 265 / 19559.650 €
    Tiguan 1.5 TSI eHybrid 200 CV R-Line Plus DSG 177 / 13060.250 €

    Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Volkswagen Tiguan visita la pagina della scheda di listino.

    Scheda, prezzi e dotazioni Volkswagen Tiguan
    Filippo Vendrame
    Filippo Vendrame
    Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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