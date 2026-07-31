Volkswagen ID. Aura T6, tutto sul nuovo SUV elettrico per la Cina

Sono partite in Cina le prevendite della nuova Volkswagen ID. Aura T6, un SUV elettrico che sarà commercializzato attraverso la joint venture FAW–Volkswagen. ID. Aura T6 era già stata anticipata alcune settimane fa grazie alle informazioni emerse dal sito del MIIT cinese. Adesso, con l'apertura dei preordini possiamo scoprire maggiori dettagli, compresi quelli degli interni.

Preordini al buio

Prima una precisazione, come di consuetudine in Cina, i preordini sono al buio, nel senso che i clienti devono lasciare un piccolo anticipo rimborsabile per prenotare il SUV senza, però, sapere il prezzo ufficiale. Una volta iniziata la commercializzazione vera e propria, potranno poi confermare o meno gli ordini.

Esterni

Volkswagen ID. Aura T6 misura 4.811 mm di lunghezza, 1.879 mm di larghezza e 1.648 mm di altezza, con un passo di 2.836 mm. Tanta attenzione è stata data allo sviluppo del'aerodinamica per migliorare l'efficienza. Il risultato è un Cx di 0,245. Il SUV si potrà avere in 6 colorazioni differenti: First Snow White, Lark Grey, Distant Mountain Green, Sunset Purple, Galaxy Blue e Pearl White. Inoltre, si potrà scegliere con cerchi da 19 o da 20 pollici. Il frontale è chiuso vista l'assenza del motore endotermico e si caratterizza per la presenza luci diurne dalle forme allungate e sottili, unite tra loro da una striscia luminosa interrotta al centro dal logo Volkswagen illuminato.

Volkswagen ID. Aura T6

Al posteriore troviamo invece gruppi ottici sottili a sviluppo orizzontale. Anche in questo caso il logo Volkswagen appare illuminato. Sul tetto possiamo poi notare la presenza del sensore LiDAR parte importante del sistema di guida assistita di Carizon, una joint venture tra il Gruppo Volkswagen e Horizon Robotics.

Interni

Lo stile dell'abitacolo è minimalista, con i comandi fisici ridotti al minimo, come piace molto al mercato cinese. La plancia è composta da un quadro strumenti LCD da 10,25 pollici e da uno schermo per l'infotainment da 15,6 pollici. C'è pure un Head-Up Display da 25,8 pollici con realtà aumentata. L'infotainment può contare su di un chip da 20 TOPS, integrato da un modulo AI dedicato. È dotato di oltre 23 applicazioni preinstallate e supporta la connettività wireless tramite CarPlay, HiCar e Carlink.

Volkswagen ID. Aura T6

Non mancano gli aggiornamenti OTA, la modalità Sentinella simile a quella di Tesla e il controllo remoto del veicolo. Sono inoltre presenti un volante multifunzione bicolore a due razze, la ricarica wireless per smartphone, un sistema audio Dolby Atmos a 18 altoparlanti, interfacce magnetiche e vani portaombrelli integrati nei pannelli delle portiere. Soluzioni smart che ricordano molto quelle Simply Clever di Skoda.

Il sedile del conducente offre regolazione elettrica a 12 vie, riscaldamento, ventilazione e massaggio a dieci punti. Inoltre, gli schienali dei sedili anteriori possono essere reclinati fino a 170 gradi, formando una superficie piana con i cuscini dei sedili posteriori.

Volkswagen ID. Aura T6

La dotazione della nuova Volkswagen ID. Aura T6 continua poi con tavolini posteriori e un tetto panoramico con tendine parasole. Il bagagliaio posteriore offre 576 litri di spazio, che possono essere ampliati a 1.796 litri abbattendo i sedili posteriori. C'è pure un frunk anteriore da 90 litri.

Volkswagen ID. Aura T6

Motore e ADAS

A muovere la Volkswagen ID. Aura T6 ci pensa un motore elettrico da 231 CV alimentato da una batteria LFP (litio-ferro-fosfato). Autonomia 550-620 km ma secondo il ciclo CLTC. Per i sistemi di assistenza alla guida, il veicolo è dotato di LiDAR come già detto e del chip Horizon Robotics Journey 6H, che offre una potenza di calcolo di 420 TOPS. Grazie alle soluzioni sviluppate da Carizon, l'ID. Aura T6 è in grado di offrire le funzioni Highway NOA (Navigate on Autopilot) e Urban Pilot.

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