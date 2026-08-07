Volkswagen ID. Era 5X, ecco il nuovo SUV elettrico per la Cina

La nuova Volkswagen ID. Era 5X è stata svelata dal database del MIIT cinese

La strategia per la Cina di Volkswagen passa attraverso l'offerta di nuovi modelli specifici per questo mercato, realizzati in collaborazione con partner locali. Ne abbiamo già visti diversi e, a quanto pare, è in arrivo anche la nuova Volkswagen ID. Era 5X realizzata con FAW. Si tratta di un SUV, primo modello 100% elettrico della famiglia ID. Era, composta ad oggi dai modelli ID. Era 9X e ID. Era 5S. Questo nuovo SUV poggia sulla piattaforma Compact Main Platform - CMP - sviluppata in collaborazione con Xpeng e dotato dell'architettura elettrica/elettronica CEA.

ID. Era 5X è adesso apparso all'interno del sito del MIIT cinese quindi sono emerse alcune foto e le prime caratteristiche tecniche.

Volkswagen ID. Era 5X: design e dimensioni

In termini di dimensioni, il SUV misura 4.560 mm di lunghezza, 1.896 mm di larghezza e 1.630 mm di altezza, con un passo di 2.815 mm. Il design non è una sorpresa in quanto adotta lo stile che già troviamo sugli altri modelli della famiglia ID. Era. Il frontale, chiuso vista l'assenza del motore endotermico, presenta una striscia luminosa che congiunge i fari a LED dalle forme allungate e sottili. Guardando di profilo, alla fine del tetto troviamo un piccolo spoiler, mentre dietro ci sono gruppi ottici a tutta larghezza.

Volkswagen ID. Era 5X

Si potrà scegliere tra cerchi da 17, 18 o 19 pollici. Tra le personalizzazioni opzionali anche il tetto panoramico in vetro. ID. Era 5X è dotata di un nuovo sistema LiDAR e del sistema di guida assistita ''Xingyun'' di Livelo 2++.

Gli interni non sono stati mostrati ma ci aspettiamo uno stile minimalista, la strumentazione digitale e un sistema infotainment centrale da cui gestire le funzionalità dell'auto.

Motore

Volkswagen ID. Era 5X è un SUV 100% elettrico dotato di un motore da 211 CV alimentato da una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) di CATL la cui capacità non è stata rivelata. Le complete informazioni arriveranno quando il SUV farà il suo debutto ufficiale in Cina. Lo vedremo anche in Europa? Difficile ma in passato la casa tedesca si era detta aperta alla possibilità di importante nel Vecchio Continente modelli pensati per il mercato cinese.

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