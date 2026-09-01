Volkswagen trasforma l’ID. Buzz in un camper: ecco la California Cruise

Ecco come è fatto, cosa offre a bordo, l’autonomia dichiarata e quanto costa in Germania

Il nome ci dice già tutto. La nuova Volkswagen ID. California Cruise trasforma l'ID. Buzz in un van camperizzato. Per il debutto è stato scelto il palcoscenico del Caravan Salon di Düsseldorf 2026. Per vederlo su strada bisognerà attendere il prossimo anno. Intanto, sappiamo che in Germania i prezzi partiranno da 60.761 euro. Non sono ancora state rese note eventuali tempistiche per l'arrivo nel nostro Paese.

Sappiamo però che l'ID. California Cruise sarà il primo di una serie di camper elettrici Volkswagen. Nel corso del 2028, infatti, arriveranno altri modelli. In attesa di saperne di più, scopriamo il nuovo camper elettrico della casa automobilistica tedesca.

Volkswagen ID. California Cruise

Com'è la Volkswagen ID. California Cruise?

Basato sull'ID. Buzz Pro, è il primo modello California completamente elettrico. Sarà disponibile in due dimensioni di passo per arrivare a offrire più spazio all'interno dell'abitacolo dove il focus è la praticità. Esternamente, comunque, la versione California dell'ID. Buzz è riconoscibile solamente per alcuni dettagli tra cui la scritta ''California'' sul portellone posteriore e gli adesivi ''California Cruise'' sui lati.

Volkswagen ID. California Cruise

Il veicolo è dotato di una piattaforma posteriore che ospita un materasso pieghevole in tre parti. Ha uno spessore di 9 cm e misura 2.030 mm di lunghezza per 1.200 mm di larghezza. Insomma, permette di creare uno spazio letto per 2 persone.

Per garantire il massimo comfort durante la notte, Volkswagen ID. California Cruise è dotato di una funzione che permette alla batteria di continuare ad alimentare le luci interne, le porte di ricarica USB e il sistema di climatizzazione. Volkswagen dichiara un'autonomia fino a 48 ore, ma la durata esatta dipende in gran parte dal livello di carica iniziale della batteria e dalla temperatura esterna.

Volkswagen ID. California Cruise

La dotazione prevede anche due sedie da campeggio e un tavolo. Non manca nemmeno la funzione vehicle-to-load (V2L) che permette di utilizzare la batteria di trazione per alimentare dispositivi elettrici esterni, molto utile durante il campeggio, magari per far funzionare una macchinetta per il caffè o un piccolo frigo portatile.

Volkswagen ID. California Cruise

Motore

Per quanto riguarda il powertrain, troviamo sempre un motore elettrico da 286 CV alimentato da una batteria con una capacità di 86 kWh per un'autonomia di 460 km.

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