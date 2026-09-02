Volkswagen, tutte le novità in arrivo entro fine anno: ID. Tiguan, Golf Hybrid e tanto altro

Volkswagen sta lavorando per rinnovare la sua gamma, introducendo diverse importanti novità per quanto riguarda la sua offerta di auto elettriche e ibride. Alcune sono state già presentate ma le prime consegne sono attese solamente nel corso dei prossimi mesi. Altre, invece, sono in arrivo entro la fine dell'anno, sebbene sulle strade arriveranno poi solamente nel corso del 2027. Scopriamo le principali novità.

Volkswagen ID. Polo Trend

Nuova Volkswagen ID. Polo misura 4.053 mm lunghezza x 1.816 mm larghezza x 1.530 mm altezza, con passo di 2.600 mm. Può essere vista come la controparte a batteria della Polo, una segmento B. La compatta elettrica poggia sulla piattaforma MEB+ e può contare sulla trazione anteriore. Dotata del nuovo motore elettrico APP 290, è proposta nei seguenti livelli di potenza: 85 kW (116 CV), 99 kW (135 CV) e 155 kW (211 CV).

Le versioni da 116 e 135 CV saranno alimentate da una batteria LFP da 37 kWh (utilizzabili). L'autonoma arriva fino a 334 km. Per quanto riguarda, invece, il modello più potente da 221 CV, Volkswagen ha scelto una batteria NMC da 52 kWh (utilizzabili) che consente una percorrenza fino a 455 km. I prezzi partono da 24.995 euro. Le prime consegne sono attese in autunno, dal mese di ottobre.

Volkswagen ID. Cross

Possiamo considerarla come la versione elettrica della T-Cross. Volkswagen ID. Cross è lunga 4.153 mm, alta 1.581 mm e larga 1.794 mm. Il passo è di 2.601 mm. Anche questo modello poggia sulla piattaforma MEB+. Pure in questo caso troviamo il motore APP290 proposto in più livelli di potenza: 85 kW (116 CV), 99 kW (135 CV) e 155 kW (211 CV). Due sono invece i tagli della batteria disponibili: 37 kWh e 52 kWh (capacità nette).

La batteria da 37 kWh è del tipo LFP, mentre quella d 52 kWh è del tipo NMC. L'autonomia varia da 315 km fino a circa 435 km secondo il ciclo WLTP. I prezzi partono da 37.450 euro ma solo per le versioni con batteria da 52 kWh e motore da 155 kW (211 CV). Le consegne partiranno tra la fine dell'anno e l'inizio di quello nuovo quando apriranno gli ordini anche dei modelli più accessibili con prezzi a partire da circa 28.000 euro.

Volkswagen ID. Tiguan spy shot

Modello molto atteso di cui abbiamo già visto diverse foto spia. Si tratta in realtà del restyling della ID.4 che per l'occasione cambierà il nome. Restyling di sostanza. Non ci saranno solamente modifiche al design, soprattutto davanti, perché arriverà un profondo aggiornamento degli interni e soprattutto importanti novità sul fronte dei powertrain con nuovi motori e nuove batterie tra cui quelle LFP. Il nuovo modello poggerà sulla piattaforma MEB+ e dovrebbe debuttare entro la fine dell'anno.

Volkswagen T-Roc e Golf Hybrid

I preordini di questi modelli con il nuovo Full Hybrid sono già aperti con l'arrivo nelle concessionarie in autunno, a partire da ottobre. Entrambe dispongono di un motore benzina turbo 1.5 TSI evo2 abbinato a un sistema ibrido con batteria da 1,6 kWh. La potenza di sistema arriva a 170 CV con 309 Nm di coppia, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi. Più avanti arriverà un'altra versione con potenza di 136 CV.

I prezzi? La Golf in allestimento Style da 39.250 euro, R-Line da 39.450 euro e R-Line Plus da 39.750 euro. La T-Roc è disponibile negli allestimenti Style da 42.650 euro e R-Line da 43.750 euro.

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